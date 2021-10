L’INTER HA UN NUOVO PARTNER IN ASIA: SI TRATTA DI AYX 

(di Fabio Sesti) – FC Internazionale Milano ha annunciato, attraverso i canali ufficiali, una nuova partnership con AYX, che diventa nuovo Official Regional Partner del club in Asia, area geografica in cui il club nerazzurro annovera già una serie di accordi analoghi.

AYX, uno dei principali brand dell’industria sportiva e di intrattenimento in Asia specializzato nell’online gaming, si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni. L’impegno del brand nel rendere l’esperienza degli utenti più sicura e affidabile ha portato AYX ad affermarsi come una piattaforma solida, in grado di coinvolgere milioni di utenti, pioniera nell’industria sportiva asiatica.

“Siamo molto contenti di dare il benvenuto a questo nuovo importante partner internazionale nella famiglia Inter, a testimonianza della sempre crescente attrattiva del brand Inter sulla scena globale”, ha detto Luca Danovaro, Chief Marketing Officer di FC Internazionale Milano, aggiungendo “Siamo lieti di collaborare con AYX, il marchio leader nel mercato dello sport e dell’intrattenimento in Asia, e siamo sinceramente convinti che, insieme, raggiungeremo grandi risultati durante le prossime stagioni”.