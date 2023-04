Lina Souloukou è il nuovo CEO della AS Roma

La nuova Maglia Away AS Roma per la stagione sportiva 2021/22

“Lina Souloukou è stata nominata nuova Chief Executive Officer & General Manager del club – si legge nel comunicato pubblicato sul sito della AS Roma – La dirigente entrerà in carica, con effetto immediato, dopo aver espletato le relative procedure aziendali”. La famiglia Friedkin ha scelto una figura femminile per la terza carica della società con una lunga esperienza nel calcio: “Lina è una leader esperta, rispettata e riconosciuta nel mondo del calcio e del business: siamo felici di poterle dare il benvenuto nella famiglia dell’AS Roma. Lavoreremo a stretto contatto con lei per continuare a portare il club al più alto livello, come meritano i tifosi e la città”.

Nata in Grecia nel 1987 da sempre nel mondo del calcio (dopo una esperienza da atleta nella pallavolo). Laureata in giurisprudenza a Salamanca, ha conseguito un master in management all’università di Madrid. Esperta di diritto sportivo è tra i più giovani membri dell’ECA. Nelle ore precedenti l’AS Roma aveva ufficializzato la fine dei rapporti lavorativi con l’ex Ceo giallorosso, il manager Pietro Berardi (responsabile del progetto stadio e con la delega per le attività commerciali).