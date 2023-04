Wizz Air è il nuovo title sponsor della Venicemarathon 2023

Wizz Air e Venicemarathon annunciano che le prossime edizioni della Maratona di Venezia si intitoleranno ‘Wizz Air Venicemarathon’, grazie a un accordo che vede la terza compagnia aerea italiana e la più sostenibile a livello globale* unirsi a una delle maratone più affascinanti del mondo come “title sponsor”.

Venicemarathon si tinge quindi di rosa e dà il benvenuto a Wizz Air, compagnia aerea internazionale che, grazie alle sue numerose rotte che collegano Venezia alle principali capitali d’Europa, al Medio Oriente e a molte altre destinazioni, contribuirà ad allargare i confini di Venicemarathon e a internazionalizzare ancora di più l’evento, contribuendo a un turismo sportivo che può diventare una risorsa importante anche per il territorio.

L’annuncio di oggi conferma l’impegno di Wizz Air a migliorare la vita delle persone offrendo loro l’opportunità di vivere nuove ed entusiasmanti esperienze e di farlo a prezzi accessibili. I voli low-cost e la corsa hanno molto in comune: fanno muovere le persone, portano nuove esperienze e sono alla portata di tutti.

La presentazione alla stampa si è tenuta quest’oggi nelle eleganti sale di Palazzo Vendramin Calergi, che attualmente ospita il Casinò di Venezia, alla presenza dei vertici di Venicemarathon Piero Rosa Salva, Stefano Fornasier e Lorenzo Cortesi, di Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, del Vice Sindaco del Comune di Venezia Andrea Tomaello e il delegato del Coni Venezia Massimo Zanotto.

“A sei mesi dalla prossima Venicemarathon, siamo felici di convocare questa conferenza stampa per annunciare il matrimonio con Wizz Air, che ci inorgoglisce e che nasce da una piena condivisione di intenti e di valori comuni. Questa partnership allargherà ancora di più i nostri confini e sarà per entrambi un’opportunità di business e di sviluppo professionale” – queste le parole del Presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva.

“Il partenariato che presentiamo oggi apporta valore aggiunto al nostro evento e sicuramente intercetterà un nuovo turismo sportivo grazie al crescente numero di grandi città servite da Wizz Air e collegate a Venezia” – ha detto Stefano Fornasier, Amministratore Unico di Idea Venezia.

“Venicemarathon è una manifestazione simbolo di inclusione, accessibilità e sostenibilità e l’annuncio di oggi è il completamento di un dialogo iniziato già da diverso tempo, che ci ha portati a creare anche un nuovo logo congiunto, che combina i valori del territorio a quelli di Wizz Air e di Venicemarathon, e ad un restyling del sito di Venicemarathon. Anche grazie a questa partnership puntiamo a superare i 16.000 iscritti dello scorso anno e i 14 milioni di indotto economico generati in passato”- queste le parole del coordinatore generale di Venicemarathon Lorenzo Cortesi.

“Wizz Air crede fermamente che la corsa sia lo sport più inclusivo in quanto basta un paio di scarpe da corsa, accessibili e alla portata di tutti – ha dichiarato Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air – Ci vediamo a Venezia il 22 ottobre!”.

“Voglio dare anch’io il mio personale benvenuto a Wizz Air e sono felice di essere presente a questo momento che suggella un nuovo ed importante sodalizio. Sono certo che Wizz Air troverà nella Maratona di Venezia la visibilità di una città unica al mondo e Venicemarathon troverà in Wizz Air uno sponsor importante, che darà risalto all’evento a livello internazionale e contribuirà a portare un nuovo turismo sportivo e sostenibile” – ha detto Andrea Tomaello, Vice Sindaco di Venezia, con delega allo sport.

La Wizz Air Venicemarathon sarà la prima maratona in Italia sostenuta dalla compagnia aerea che è già sponsor principale di diversi eventi podistici nelle sue città europee di base, tra cui la Wizz Air Budapest Half Marathon, la Wizz Air Debrecen Airport Run, la Wizz Air Cluj-Napoca Marathon, la Wizz Air Sofia Marathon, la Wizz Air Skopje Marathon, la Wizz Air Bucharest International Half Marathon e la Wizz Air Hackney Half Marathon.

Wizz Air opera da 15 anni all’interno del sistema aeroportuale veneziano e ha aperto la sua base all’aeroporto Marco Polo di Venezia il 2 marzo 2022, dopo che lo scorso anno più di 800.000 persone hanno scelto di viaggiare con WIZZ a prezzi convenienti. Da Venezia Wizz Air offre voli verso 22 destinazioni in 14 Paesi, tra cui l’Arabia Saudita che, dal 20 aprile, sarà raggiungibile grazie a un nuovo collegamento tra il Marco Polo di Venezia e l’aeroporto internazionale di Riyadh.

Domenica 22 ottobre Venezia e la Riviera del Brenta applaudiranno, così, il passaggio della 37^ Wizz Air Venicemarathon, che si disputerà nelle sue tre diverse distanze di 42K, 21K e 10K, lungo il tradizionale e straordinario percorso che attraverserà il territorio veneziano ricco di arte, storia e cultura, per culminare nel cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri.

La manifestazione, per la sua spettacolarità e unicità, è come sempre di fortissimo richiamo per atleti e appassionati di tutto il mondo, che amano correre in una delle città d’arte più belle al mondo. Ad oggi, gli iscritti sono già più di 6.000, di cui il 30% è rappresentato da atleti stranieri.

La 37^ Wizz Air Venicemarathon aderisce al progetto #EnjoyRespectVenezia invitando tutti i partecipanti, e non solo, ad adottare comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti della città, dei suoi abitanti e dell’ambiente.