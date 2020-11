Olympique Marsiglia con Uber Eats per “Supporters De Nos Restos”: ecco la maglia speciale contro il Nantes

(di Marco D’Avenia) – L’Olympique Marsiglia (squadra militante in Ligue1) scenderà in campo contro il Nantes FC sabato 28 novembre (12° giornata di serie A francese) con una maglia speciale. “Uber Eats”, marchio del gruppo Uber (title sponsor del campionato d’oltralpe) ha dato il via a un’iniziativa dal nome “Supporters De Nos Restos“.

“Uber Eats”, catena di food delivery con sede a San Francisco fondata da “Uber” nel 2014, ha lanciato questa campagna con l’obiettivo di fornire appoggio economico alle piccole imprese. Il club francese, che da questa stagione ha scelto proprio “Uber Eats” come main sponsor, si farà portavoce del progetto. Sabato prossimo alle 17 si presenterà infatti allo stadio Vélodrome contro il Nantes proprio con la scritta “Supporters De Nos Restos“ .

L’iniziativa mira a raccogliere, tramite piccole donazioni degli utenti al momento dell’ordinazione, 1 milione di euro da destinare ai ristoranti partner indipendenti. I clienti avranno tempo fino al 29 novembre per elargire il proprio contributo. Una specie di crowdfunding, dunque, finanziato dai consumatori stessi per sostenere le micro-imprese che operano nel campo della ristorazione, colpite duramente dalle misure anti Covid.