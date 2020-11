Radrizzani: dopo il successo con il Leeds, sbarca nella musica con Dua Lipa e Andrea Bocelli

Dopo aver acquistato il Leeds United, storica formazione inglese, e averlo riportato nella posizione che merita, ovvero la Premier League, Andrea Radrizzani (nella foto in primo piano) ha deciso di investire sul live streaming, creando LiveNow, una piattaforma unica nel suo genere, che dopo il sucesso con lo show di Ellie Goulding, questo venerdì, 27 novembre, trasmetterà in diretta il grande spettacolo dell’anno di Dua Lipa. A dicembre sarà Andrea Bocelli a sbarcare su LiveNow.

Andrea Radrizzani ha ideato una piattaforma smart, che si possa adattare alle esigenze del pubblico e degli spettatori, soprattutto in questo periodo storico così complicato per tutto il mondo. L’offerta, già molto ampia, è destinata ad allargarsi con sempre più artisti italiani e internazionali, grandi eventi sportivi e show di intrattenimento:

Andrea Radrizzani: “Sono molto entusiasta del fatto che LIVENow trasmetta questi fantastici concerti, che saranno tra i principali eventi globali in streaming del 2020. Dua Lipa è probabilmente l’artista pop numero uno del pianeta in questo momento e questo sarà il suo più grande evento dell’anno. Per quanto riguarda Andrea Bocelli, è un’icona della musica classica e sicuramente attirerà un pubblico enorme. Il mondo sta attraversando momenti difficili e i fan non sono in grado di assistere fisicamente ai concerti, quindi il fatto che possiamo offrire intrattenimento e regalare questa esperienza di live streaming mi rendo molto felice.”

Il 27 novembre live sulla piattaforma verrà trasmesso il grande show mondiale di Dua Lipa. “2054” è il nome del grande concerto di Dua Lipa che si preannuncia come uno show epico in cui vedremo l’artista cavalcare il ritmo in compagnia di ospiti a sorpresa, artisti, ballerini e acrobati e il tutto comodamente da casa vostra. Ma i grandi eventi non finiscono qui: già in programma per il 12 e 13 dicembre il concerto Song Machine Live dei Gorillaz. Per quanto riguarda il panorama italiano, in questo mese, sono andati in scena gli eventi del Roma Jazz Festival. Ma gli artisti italiani che hanno scelto LIVENow per restare vicini ai propri fan non finiscono qui. Infatti, è pronto a scendere in campo anche Andrea Bocelli il 12 dicembre e altre sorprese arriveranno nei prossimi mesi. Sempre su LiveNow.

LIVENow è una piattaforma streaming giovane, creata per poter assistere a grandi show direttamente da casa tua, utilizzando qualsiasi dispositivo. Concerti musicali, eventi sportivi, show di intrattenimento e tanto altro vi aspettano in diretta su LIVENow.