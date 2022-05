L’Hartlepool United (Football League Two) sceglie il marchio Erreà

(di Nicola Mandaglio) – L’Hartlepool United annuncia il fornitore italiano di abbigliamento sportivo Erreà come partner tecnico e abbigliamento da allenamento per le stagioni 2022/23 e 2023/24.

Erreà è un marchio leader, universalmente riconosciuto come sinonimo di qualità, competenza e competenza nello sport professionistico.

L’accordo vede il marchio di S.Polo di Torrile non solo fornire ai giocatori un’entusiasmante gamma personalizzata di divise da gioco per le prossime 2 stagioni (2022/23 – 2023/24), ma anche abbigliamento da allenamento, abbigliamento da viaggio, pre-stagione, lifestyle e gamme per le partite insieme con una gamma di accessori accuratamente selezionata.

Il negozio del club chiuderà per lavori di ristrutturazione e un completo rebranding il 9 maggio e riaprirà alla fine di giugno in tempo per il progetto “LANCIO DI KIT PER LA CASA”. Le maglie da casa per la stagione 2022/23 saranno in vendita giovedì 7 luglio alle 9:00, seguite dalla nuova divisa da trasferta che sarà in vendita giovedì 21 luglio, seguita dal lancio dal vivo della terza maglia per questa stagione in cui la squadra giocherà per la prima volta nell’ultima amichevole pre-stagionale dell’estate in casa lunedì 25 luglio.