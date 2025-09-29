L’FC Inter torna in utile (+35,4 milioni di euro) con ricavi record (567 mln).

Presentati i dati dell’ultimo bilancio 2024/25 dell’FC Inter, con ricavi record strettamente collegati anche al ritorno all’utile. Di seguito la nota ufficiale del club.

Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio 2024/25. I risultati evidenziano ricavi record di 567 milioni di euro e un ritorno all’utile pari a 35,4 milioni di euro.

Nel corso dell’anno fiscale, il club ha completato il rimborso anticipato delle obbligazioni e si è assicurato un nuovo finanziamento a lungo termine di 350 milioni di euro, rafforzando la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile.

Le operazioni di mercato estive hanno consolidato la rosa, in linea con l’obiettivo di mantenere alta la competitività garantendo al contempo la sostenibilità economica. La proprietà ha inoltre approvato investimenti infrastrutturali strategici per circa 100 milioni di euro, sottolineando il proprio impegno per un futuro solido e competitivo.

Ci sono stati anche sviluppi significativi sul lato commerciale, con la firma di diversi nuovi accordi di partnership, tra cui un accordo decennale con Fanatics e BYD che si è unita come Global Automotive Partner del club.

