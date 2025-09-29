Merchandising – L’Umana Reyer Venezia presenta la nuova divisa gara (2025/26).

La nuova maglia da gara 2025/26 dell’Umana Reyer Venezia (club di LBA) è un “omaggio” alla Laguna Veneta, la più estesa del Mediterraneo.

Il tradizionale granata domina la divisa con forza ed eleganza, impreziosito da dettagli in oro e da una grafica in tono e in blu che rappresenta barene, ghebi, velme, isole e canali. Un dettaglio che va oltre l’estetica: è il racconto visivo di un legame profondo con Venezia, un ponte tra tradizione e innovazione che rende la maglia un vero simbolo di identità e appartenenza (fonte: Erreà Sport).