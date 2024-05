L’FC Inter passa di mano: dalla famiglia Zhang al fondo californiano Oaktree Capital Management

Con il comunicato ufficiale, veicolato da pochissimi minuti, viene confermato il passaggio dell’FC Inter, dall’orbita della famiglia Zhang al fondo californiano Oaktree Capital Management. Realtà finanziaria, che, tre anni fa, aveva attivato, a favore della società nerazzurra una linea di prestito per 275 milioni di euro (arrivando, a scadenza, però a superare quota 395 milioni per gli interessi del 12% annuo sul capitale finanziato). Di seguito il testo del comunicato di Oaktree.

Il fondo statunitense infatti ha comunicato il passaggio di proprietà, come primo atto del nuovo corso. Alejandro Cano, manager del fondo a stelle e strisce ha dichiarato: “Come nuova proprietà, conosciamo la nostra grande responsabilità nei confronti della comunità e dell’eredità storica dell’Inter. Siamo impegnati per il successo a lungo termine dei nerazzurri e riteniamo che le nostre ambizioni per il club si uniscano a quelle dei suoi appassionati tifosi in Italia e nel mondo”.

In “boldato” il passaggio più delicato (per certi versi anche un giudizio di merito sulla precedente gestione) del testo redatto dai vertici di Oaktree, con particolare riferimento al periodo della primavera 2021, quando il fondo USA giunse in soccorso della proprietà cinese del club.

Dal 22 maggio 2024, fondi gestiti da Oaktree Capital Management, LP (“Oaktree”) sono proprietari di FC Internazionale Milano. Ciò fa seguito al mancato rimborso del prestito triennale concesso da Oaktree alle holding dell’Inter, scaduto il 21 maggio 2024 con un saldo complessivo di circa 395 milioni di euro.

Nel maggio 2021, con l’Inter che si avviava a registrare perdite finanziarie record per l’esercizio finanziario 2020/2021, Oaktree ha fornito alle holding dell’Inter le risorse necessarie per stabilizzare la situazione finanziaria del club e continuare così ad operare, garantendo anche il pagamento di giocatori e dipendenti.

Nei tre anni trascorsi dall’intervento di emergenza di Oaktree, l’Inter ha vinto la sua ottava e 9a Coppa Italia, si è assicurata la sesta, settima e ottava Supercoppa, e ha guadagnato il 20° scudetto e la storica seconda stella, oltre ad aver raggiunto la finale di Uefa Champions League per la prima volta dal 2010.

Oaktree è dedicato a conseguire il miglior risultato per la prosperità a lungo termine dell’Inter, con un focus iniziale sulla stabilità operativa e finanziaria del club e i suoi stakeholder. Oaktree ha un grandissimo rispetto per la storia dell’Inter, la passione dei giocatori, la lealtà degli interisti; ha inoltre grande considerazione per il significativo ruolo del club nei confronti della città di Milano, dell’Italia e della comunità sportiva globale. Oaktree intende lavorare a stretto contatto con l’attuale team di gestione dell’Inter, con i partner, con la Lega e con gli organi di governo dello sport per garantire che il club sia posizionato per il successo dentro e fuori dal campo, concentrandosi su una gestione e una governance solide con una visione di crescita sostenibile e di successo”.