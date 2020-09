Levante U.D. (LaLiga), quasi pronto lo stadio: via libera per fine ottobre

(di Marco D’Avenia) – Il Covid-19 ne ha rallentato i lavori, ma ora l’attesa del Levante U.D. (club della Liga spagnola) per l’ammodernamento del suo impianto sportivo è quasi finita. È quanto si apprende da un tweet di Sportimize, che annuncia l’imminente conclusione dei lavori di ristrutturazione dell’”Estadi Ciutat de Valencia”, iniziati nel 2019. Ora la dirigenza del club (il secondo della municipalità di Valencia) punta a ricevere dalla Liga il via libera per la sfida casalinga del prossimo 25 ottobre contro il Celta Vigo.

Lo stadio, costruito nel 1969, era stato già ristrutturato nel 2016, ma il progetto non riguardava il design dell’impianto in sé, quanto piuttosto l’estensione e la modernizzazione dei suoi servizi. Ora però l’”Estadi” è pronto a presentarsi in una veste decisamente più moderna. I lavori, interamente stanziati dal Levante e costati 30 milioni di euro, stanno infatti per terminare e consegneranno alla città di Valencia un impianto all’avanguardia.

Sarà la parte esterna quella che sicuramente catturerà l’occhio, visto che lo stadio vero e proprio verrà inglobato all’interno di una struttura d’acciaio, i cui piloni dovranno sostenere il nuovo tetto, il quale fornirà riparo per gran parte dei 26.000 posti a sedere.

L’”Estadi” acquisterà inoltre maggiore visibilità nello skyline della città, visto che la copertura esterna in occasione delle partite in serata si illuminerà a mo’ di mosaico, producendo uno spettacolare gioco di luci. Le novità ci saranno però anche sul fronte interno, visto che le tribune verranno fornite di nuovi box per le autorità e i posti a sedere verranno migliorati.

Dietro questo progetto c’è la IDOM, azienda spagnola (con sede a Bilbao), che si dedica da tempo all’edilizia sostenibile. Candidata per i WAN Awards 2020, i premi più ambiti per chi opera nel settore dell’architettura, la società in esame sta curando anche la ristrutturazione della tribuna “Riverside” dello stadio “Craven Cottage” di Londra, proprietà del Fulham FC (oltre ad aver progettato il nuovo San Mames, impianto casalingo dell’Athletic Bilbao).