Il Gruppo COMO investe in Top Five Management per la crescita del tennis

L’agenzia Top Five ha annunciato un nuovo ingresso societario da parte del gruppo COMO, azienda con sede Singapore di lifestyle e con partecipazioni in Formula 1 (incluso il Singapore Grand Prix e il Blue-Sky Events).

Questo accordo consentirà a Top Five Management di accelerare ulteriormente la propria strategia di crescita e sottolinea il crescente impegno del Gruppo COMO nel settore sportivo.

Inoltre, con questa partnership Top Five Management sarà in grado di aumentare il suo parco atleti, con talenti ATP e WTA di alto profilo, e, al tempo stesso, continuerà il suo sviluppo nella gestione e nell’acquisizione di eventi, potendo così allargare il suo raggio di azione in nuovi sport.

“Sono estremamente orgoglioso di avere un tale prestigioso nuovo azionista – spiega Stéphane Gurov, fondatore di Top Five -, E sono entusiasta dell’opportunità che questo ingresso porterà all’azienda, consentendoci ambiziosi sviluppi non solo nel tennis”. “Questa partnership inaugurale segna la continuità della nostra visione a lungo termine – aggiunge Olivier Jolivet, CEO di COMO Group – per diversificare il nostro portafoglio con investimenti di nicchia, pur mantenendo un collegamento strategico e sinergie tra tutte le nostre attività nel mondo”.

Top Five Management

Creata nel 2010, Top Five Management è una delle principali agenzie nel settore del tennis (la sede è a Parigi-Ile de France), con una forte specializzazione nella gestione a tutto tondo degli atleti. Rappresenta oggi oltre 30 tennisti, dal junior al massimo livello di questo sport. Tra i suoi clienti, ci sono oggi giocatrici come Sofia Kenin (campionessa gli ultimi Australian Open e 6 WTA), Elina Svitolina (numero 5 del mondo), Dayana Yastremska, Anastasia Pavlyuchenkova, Ons Jabeur e Katerina Siniakova, solo per citarne alcuni.

In Top Five è in corso l’organizzazione di un dipartimento dedicato alla gestione degli eventi, compreso lo sviluppo di gare internazionali di qualificazione per “Les Petits As – Le Mondial Lacoste”.

Inoltre, l’agenzia ha recentemente sviluppato una struttura interna che fornisce servizi di social media e digital marketing per gli atleti professionisti di varie discipline.

COMO Group

Con sede a Singapore, COMO Group rappresenta una visione unica del contemporaneo stile di vita. Ciò comprende hotel e resort di lusso, vendita al dettaglio e benessere. Altri investimenti includono partecipazioni in Formula 1, compreso il Gran Premio di Singapore e la proprietà di Blue Sky Events, una società di eventi innovativi.