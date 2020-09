BKT nuovo premium partner, per 3 anni, della Turkish Airlines EuroLeague e della 7Days EuroCup. L’accordo ha visto l’assistenza dell’agenzia DAO

(di Lorenzo Vulpis) – BKT, uno dei marchi leader nella produzione di pneumatici fuoristrada (Balkrishna Industries Ltd è un’azienda con sede a Mumbai, in India), ha annunciato la firma di un accordo di partnership con due delle più importanti competizioni di pallacanestro a livello continentale: la “Turkish Airlines EuroLeague” e la “7DAYS EuroCup”. Coprirà il ruolo di nuovo “Premium Partner” della Euroleague Basketball per 3 stagioni agonistiche (fino al 2023).

L’accordo tra la Euroleague Basketball e il brand BKT, è stato curato da DAO SpA, una delle agenzie leader nella consulenza nel settore dello sport marketing. Il logo del colosso indiano sarò visibile, a partire dai primi eventi della stagione 2020/21, in entrambi i format sportivi. La EuroLeague e l’EuroCup sono anche il primo “investimento” di BKT nel mondo della pallacanestro, con l’obiettivo di espandere la visibilità e la presenza del marchio della importante realtà di Mumbai a supporto dei due eventi più importanti per club a livello europeo.

Il brand BKT sarà visibile attraverso i cartelloni LED bordo campo, i jumbotron (display video che utilizza la tecnologia televisiva a grande schermo) e una serie di “onsite activations”, così come in televisione, con grafiche tv e headers, oltre alla visibilità sui backdrop interviste (nel pre e post gara). BKT infine sarà anche presente sui social media della EuroLeague e della EuroCup.

Secondo i dati riportati da Nielsen Sports, le due competizioni, sotto l’egida della Euroleague Basketball, coinvolgono, a livello tv e digital, più di 3 miliardi di viewers worldwide su base stagionale, con una media di incremento annuo pari al 15%. Le due competizioni, di cui BKT sarà premium partner per i prossimi 3 anni, saranno strategiche per la crescita di una realtà fortemente radicata in Europa e con interessi globali in più di 160 mercati internazionali.