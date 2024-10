L’Equipe TV acquisisce per 2 stagioni (fino al 2026) i diritti di 2 match della Serie A italiana

L’Equipe, emittente tv di proprietà dell’omonimo giornale sportivo francese, ha acquisito parte dei diritti televisivi per la distribuzione in Francia della Serie A italiana. Un’operazione biennale che scadrà al termine della stagione 2026. In concomitanza con ogni giornata di campionato verranno trasmessi due match.

Si comincia stasera alle 20:45 con Milan-Napoli. A partire dalla settimana prossima, un match verrà diffuso in chiaro sul Canale 21 di ‘TNT’ (equivalente transalpino del DTT), mentre il secondo finirà sulla piattaforma digitale riservata agli abbonati. Prima de L’Equipe, il calcio tricolore veniva diffuso dal boradcaster qatariota BeIN Sports. L’Équipe ha anche annunciato anche il rinnovo dei diritti di Coppa Italia e Supercoppa. Sempre in Francia, la Premier League inglese verrà trasmessa da Canal Plus, mentre la Liga spagnola e la Bundesliga tedesca finiranno su BeIN Sports.