Lega Serie A tra i brand più amati nella annuale classifica Lovebrands (Talkwalker)

Una novità particolare ha caratterizzato l’annuale classifica “LoveBrands” di Talkwalker riservata quest’anno ai brand che meglio di tutti hanno saputo conquistare e farsi apprezzare dagli italiani, ovvero l’exploit che ha portato Lega Serie A in quanto brand ai vertici della graduatoria riservata ai marchi italiani.

Se è Armani il brand più amato in Italia secondo la classifica LOVEBRANDS di Talkwalker – multinazionale leader nel Social Listening ed Analytics, che opera dal 2009 con oltre 350 esperti dalle sedi di Lussemburgo, New York, San Francisco, Singapore, Francoforte, Parigi e Milano – seguito da Parmigiano Reggiano, Ducati, ma anche Gucci, Prada, Bulgari; di particolare interesse e rilevanza è la performance di Lega Serie A che si piazza all’ottavo posto: “Descrivendo peraltro una ‘best case’ a livello mondiale” sottolinea Francesco Turco, Marketing Executive Talkwalker.

“Siamo davvero felici di questo riconoscimento che arriva da un’eccellenza a livello mondiale nel campo del social listening come Talkwalker – afferma Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A (nella foto sopra) – Posizionare la Serie A ai vertici della classifica italiana di “LOVEBRANDS” insieme a marchi iconici a livello mondiale come Armani, Gucci, Prada, Ducati, Pirelli, Barilla e Bulgari è una soddisfazione che ripaga l’impegno specifico della Lega nella comunicazione dedicata ai tifosi e sui social media, nel creare empatia, coinvolgimento e passione non solo verso la propria squadra del cuore, ma anche verso tutto l’eco-sistema, anche valoriale, della Serie A. E’ un grande risultato – continua De Siervo – che premia il percorso di posizionamento marketing che stiamo costruendo con progetti come la eSerie A TIM, il team Ambassadors della Lega e le iniziative di responsabilità sociale come un “Rosso alla violenza”, “Keep Racism Out” e “Quarta Categoria”, dedicato al calcio paralimpico e sperimentale”.

La ricerca – che ha analizzato 1.228 brand nei differenti paesi attraverso social media, news, blog, forum e altri canali d’interazione – misura la capacità e la dedizione dei marchi nello stabilire una vera e propria relazione emotiva con i propri consumatori e, a valle del processo, ha generato la classifica mondiale TOP-50 e le TOP-10 dei paesi, Italia inclusa, in cui è stata condotta la rilevazione.

“Misurare il concetto di amore attraverso l’ascolto social è comprensibilmente quasi impossibile trattandosi di metriche intangibili – spiega Francesco Turco Marketing Executive Talkwalker – Tuttavia, è possibile osservare i sintomi che dimostrano la propria passione per il brand, come sentimento positivo, parole incentrate sul tema dell’amore, emozione, gioia; e ovviamente engagement, cioè la capacità di mantenere vivo e sempre rinnovato il rapporto”. (fonte: Lega Serie A)

Ecco dunque la classifica Talkwalker “LOVEBRANDS” TOP-10 ITALIA

1° Armani

2° Parmigiano Reggiano

3° Ducati

4° Gucci

5° Prada

6° Bulgari

7° Pirelli

8° Lega Serie A

9° Barilla

10° Fila