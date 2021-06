Macron partner tecnico unico della Canadian Premier League (CPL)

Canadian Premier League, campionato di calcio canadese, e Macron, partner tecnico e fornitore unico ufficiale di tutte le squadre, hanno presentato i nuovi kit gara che saranno indossati nel corso della nuova stagione dalle 8 squadre partecipanti: Atlético Ottawa, HFX Wanderers FC, York United FC, Forge FC (campioni in carica), Valor FC, FC Edmonton, Cavalry FC e Pacific FC.

I nuovi kit Macron faranno il loro debutto il prossimo 26 giugno, quando prenderà il via la nuova stagione con le prime due partite in programma. Quest’anno le nuove divise sono state studiate e realizzate per rendere omaggio alle comunità di appartenenza di ognuno dei club che prendono parte alla Canadian Premier League. Ogni maglia è caratterizzata da un design grafico unico che rappresenta un simbolo, un’immagine, un’icona rappresentativa della città che ospita ogni squadra.

Insieme all’aspetto di design, cura dei dettagli, ricerca grafica che contraddistingue le divise Macron delle otto squadre, i kit gara sono stati prodotti utilizzando materiali di alta qualità che ha permesso di fornire quelle caratteristiche tecniche necessarie per il massimo del comfort e per supportare al meglio gli atleti nelle loro performance in campo. Studio del design, attenzione ai dettagli, qualità e tecnicità, tutti aspetti fondamentali nella partnership che lega Canadian Premier League e Macron.

Ogni club ‘racconta’ attraverso la propria maglia il legame con la città e il territorio che lo ospita. Le onde dell’oceano per il Pacific FC; il rosso e il disegno iconico del colonnello McLeod davanti al Forte di Calgary per il Cavalry FC; il blu scuro e il richiamo al portafortuna Rally Rabbit per l’FC Edmonton; i campi di grano di Manitoba sulla maglia del Valour FC; fuoco, martello e il drago identificano i campioni in carica del Forge FC; lo York United FC si presenta con nuovo logo e nuovi colori (York Green, Lake Ontario Blue e Victory Gold); l’Atletico Ottawa pur mantenendo il design grafico e i colori dell’Atletico Madrid, presenta un riferimento alla città di Ottawa e nel retro una foglia d’acero ricorda l’identità canadese del club; infine l’HFX Wanderers FC ha scelto il disegno del leone rampante al centro della maglia per esprimere il proprio legame con la Nuova Scozia, ispirandosi alla bandiera di quest’ultima per la divisa del 2021.