Entro giugno il via dei lavori della nuova “casa” dell’U.S. Triestina calcio

Presso la sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste è stato ufficialmente presentato il progetto della nuova casa della U.S. Triestina Calcio. Un progetto che riqualificherà, dal punto di vista urbanistico, l’area del Ferrini, nel rione di Ponziana. Dopo tre anni di duro lavoro, in piena pandemia, finalmente, il Comune di Trieste e l’a U.S. Triestina Calcio sigleranno, nel corso dei prossimi giorni, la convenzione per la realizzazione dei lavori e la successiva gestione dell’area, che consentirà di dare il via ai lavori entro il mese di giugno.

Tonucci & Partners, fin dalle fasi embrionali, ha assistito la U.S. Triestina Calcio nello sviluppo del progetto, in qualità di advisor legale, con il partner Pasquale Silvestro (nella foto sotto), coadiuvato dai partner Alberto Fantini e Luca Spaziani, dall’associate Jacopo Fronticelli Baldelli della sede di Roma e Michele Grisafi di quella di Trieste. Il Piano economico e finanziario è stato redatto da Silvano Morandi di HSS Consulting mentre gli aspetti fiscali sono stati curati da Enrico Longo dello Studio Longo di Trieste.

Il progetto, fortemente voluto dall’Amministratore Unico della U.S. Triestina Calcio, Mauro Milanese e dal Presidente Mario Biasin, e concretizzato grazie all’impegno profuso dal Facility Director Diego Lopez, sarà realizzato in due fasi dall’Artedil di Bergamo, rappresentata alla conferenza stampa da Andrea Salvucci.

Come ha descritto, nel corso della conferenza stampa, l’architetto Tazio di Pretoro dello Studio Metroarea, il primo lotto, che prevede il restyling del campo a 11 e dei relativi spogliatoi, sarà completato entro 4-5 mesi. La seconda fase, che necessita di una variante urbanistica, sarà avviata prima dell’autunno, contemplando la realizzazione di un hotel-foresteria, bar-ristorante, centro fisioterapico oltre a due campi di paddle e a un rettangolo di gioco per il calcio a sette.

L’investimento complessivo è di 11 milioni (10 a carico della Triestina e 1,2 milioni dal Comune con fondi trasferiti dalla Regione). Entro il 2022 la Triestina avrà la sua prima casa a 104 anni dalla nascita.