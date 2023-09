Lega B lancia FantaB, il primo “fantacalcio” della Serie BKT

Arriva “FantaB”, il primo fantacalcio interamente dedicato al “Campionato degli italiani”, nato dalla collaborazione fra Lega B e Fantaking Interactive.

Si potrà così creare e gestire una rosa virtuale composta da calciatori reali, selezionati fra i tesserati del torneo di riferimento con punteggi basati sul rendimento effettivo degli stessi.

“Il calcio evolve, non solo in campo, ma anche fuori – evidenzia il presidente della Lega B Mauro Balata -. È per questo che con Fantaking Interactive, abbiamo deciso di intraprendere il percorso del FantaB che siamo sicuri avvicinerà ulteriormente i tifosi della Serie BKT in Italia e nel mondo ai propri colori”.