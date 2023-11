Lega B: approvato bilancio 2022/23. Aumentano le risorse distribuite ai club

Assemblea di Lega B durante la quale è stato approvato il bilancio 2022/23 esposto dal presidente Mauro Balata. Un esercizio che chiude con alcune centinaia di migliaia di euro di utile e che vede un sensibile aumento dei ricavi distribuiti alle società, +0,9 milioni di euro per club, grazie a una crescita della mutualità del 7% e della vendita dei diritti di proprietà intellettuale, ‘in controtendenza con lo scenario di forte difficoltà che sta contraddistinguendo l’economia internazionale e l’industria del calcio’ ha sottolineato Balata. Proseguono le policy aziendali orientate al work life balance, al riconoscimento di premialità e alla formazione delle risorse interne, per il mantenimento e miglioramento delle performance della struttura, nonché l’acquisizione di specifiche certificazioni che consentano un miglior posizionamento sul mercato.

Confermati i risultati ottenuti dalla vendita dei diritti televisivi per il triennio 2021/24 e l’espansione dei diritti internazionali, attività questa particolarmente apprezzata dai club. Proprio la distribuzione nel mercato internazionale ha consentito al campionato di B di rimanere visibile in oltre cinquanta Paesi di tutti i cinque continenti, tra cui gli Stati Uniti, dove un colosso delle comunicazioni come Fox trasmette tutte le settimane le partite del torneo, e l’Australia e la Nuova Zelanda dove è possibile vedere l’intero campionato tramite la piattaforma OTT dedicata alla comunità italiana ‘Il Globo Tv’.

Nuovi investimenti sulla produzione audiovisiva hanno permesso, primi in Italia e in Europa, la realizzazione della Full Remote Production, una tecnologia che in prospettiva potrà garantire risparmi grazie alla minore movimentazione dei mezzi negli stadi.

Sul fronte dell’audience televisiva il campionato 2022/23 ha visto un importante incremento di telespettatori rispetto alla stagione precedente, cresciuti del 25%. La giornata più seguita è stata la 19ma del 26 dicembre a dimostrazione della bontà della scelta del boxing day e di giocare durante il mondiale del Qatar. (fonte: Lega B)