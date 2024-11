Lega B: Al la nuova edizione del progetto “BKT Premia”

Torna con tantissime novità il BKT Premia, il concorso gratuito ideato da BKT e rivolto a tutti i tifosi della Serie BKT e non solo. Title Sponsor dal 2018, sin dal suo primo anno di partnership con Lega B, l’azienda si è sempre impegnata, attraverso le proprie attività, a dedicare estrema attenzione al territorio e alle città della Serie BKT.

È così che, dopo aver concluso il BKT TOUR insieme ai calciatori storici di Reggiana, Cesena, Modena e Sassuolo, BKT ha deciso di tornare in campo con una piattaforma totalmente rinnovata e pronta, a partire da oggi lunedì 18 novembre, per accogliere le centinaia di migliaia di persone che ogni anno si divertono a giocare.

L’obiettivo è quello di premiare l’amore e la conoscenza per la propria squadra e del campionato aumentando le opportunità di gioco e, dunque, le possibilità di ottenere gli esclusivi premi messi in palio.

LE NOVITÀ 2024 – 2025

L’azienda leader nella produzione di pneumatici Off-Highway, per stimolare e incentivare gli utenti a partecipare, ha deciso di rivoluzionare il gioco. BKT supporta sempre la passione dei tifosi della Serie BKT ed è così che ha deciso di coinvolgerli ulteriormente creando una piattaforma attiva tutti i giorni della settimana.

Al classico Instant Win, che partirà da venerdì 22 novembre (14esima Giornata) e permetterà di scoprire subito l’eventuale vittoria, si sono aggiunti altri due divertenti minigiochi per avvicinarsi alla giornata di gioco.

Ad aprire la settimana, ogni martedì, ci sarà un Quiz di 5 domande sulla Serie BKT seguito da “la Tripletta”, un pronostico di tre partite a scelta sulla giornata di campionato in arrivo da fare ogni i giovedì.

Per ogni minigioco indovinato, ogni utente guadagnerà una possibilità in più da sfruttare per l’Instant Win successivo, attivo dal venerdì al lunedì, per un totale massimo di 3 giocate per ogni giornata di campionato.

Ogni utente poi avrà una classifica, aggiornata in tempo reale, sui propri progressi durante il campionato che determineranno a fine stagione quale giocatore sarà il migliore per conoscenza della Serie BKT. Inoltre, a conferma dell’interattività della piattaforma, si potrà invitare i propri amici a giocare al BKT Premia.

In sostanza, più si è partecipi, maggiori sono le possibilità di vincere gli esclusivi premi messi in palio dal Title Sponsor della Serie BKT.

I PREMI DELLA NUOVA EDIZIONE

L’amore e la dedizione che i tifosi hanno nei confronti della propria squadra sono da sempre motivo di orgoglio per BKT. Per questo sono state confermate e messe in palio le maglie ufficiali dei 20 club del campionato.

Non solo le divise da gara, ma anche i palloni della Serie BKT Kappa Kombat Ball 2024 saranno tra i premi in palio insieme a quelli ufficiali delle altre leghe di cui BKT è partner. Dai palloni da basket della Turkish Airlines Euroleague e della BKT EuroCup, passando per quelli da rugby della BKT United Rugby Championship e, per gli appassionati di calcio internazionale, i palloni della Ligue 2 BKT e LALIGA.

Non mancheranno anche gli immancabili gadget brandizzati BKT che, per questa edizione, comprenderanno anche i Kit Stadio BKT (scaldacollo, giacchetto smanicato e cappellino) e gli zaini, sia per adulti che bambini. Fra gli oggetti più richiesti ecco le splendide mountain bike BKT, l’esclusivo Monopoly BKT realizzato in collaborazione con Monster Jam così come i modellini Monster Truck telecomandati, già visti su tutti i campi della Serie BKT grazie al BKT Football Truck porta pallone. Chiudono la lista gli iconici album da collezione dei Calciatori Panini completi di tutte le figurine.

FATTORE CAMPO

Giocare, facendo la differenza. Al BKT Premia, come ogni anno, è associato Fattore Campo, l’iniziativa sociale di BKT che mira a riqualificare gli spazi dedicati allo sport delle città del campionato. Ogni giocata dell’utente sarà infatti fondamentale per acquisire punti per la speciale classifica di Fattore Campo e il progetto del Comune di riferimento, scelto in fase di registrazione.

Giunto alla sua quarta edizione, nel corso di questi anni il progetto ha riqualificato le aree delle città vincitrici di Lecce e Cosenza (1° edizione), Como e Palermo (2° edizione) e prossimamente Bari e Catanzaro (3° edizione).

Giocare da soli o con i propri amici, per la propria squadra del cuore e la propria città. Il BKT Premia è pronto a cominciare e, per una Serie BKT sempre più entusiasmante, si prospetta avvincente e speciale. Un’iniziativa che, secondo il presidente Mauro Balata, unisce il mondo del calcio e la comunità di tifosi in un’azione dal grande valore sociale. Un’esperienza che sarà ancora più unica, ingaggiante e dinamica e permetterà di creare un vero spirito di gruppo grazie all’apporto di tutti i tifosi che contribuiranno alla scalata della propria squadra nella classifica di Fattore Campo. Il progetto rappresenta non solo un evento sportivo, ma un’opportunità per dare seguito alle riqualificazioni territoriali, contribuendo attivamente a migliorare le città della Serie BKT e a promuovere valori di solidarietà e inclusione. (fonte: Lega B)