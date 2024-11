Chiliz Group lancia il nuovo Wallet Socios.com: controllo completo dei Fan Token e accesso diretto all’ecosistema Chiliz

Chiliz Group, creatore dei Fan Token e della Chiliz Chain, annuncia un’importante evoluzione per il coinvolgimento dei fan nello sport: il lancio del nuovo Wallet Socios.com.

Questo strumento innovativo sarà disponibile per i 2,3 milioni di utenti di Socios.com, la principale piattaforma D2C del gruppo, offrendo una gestione potenziata e semplificata degli asset digitali.

Il nuovo portafoglio garantisce agli utenti piena proprietà e controllo diretto sui propri Fan Token, consolidandosi come un accesso centrale all’ecosistema Chiliz. Questo aggiornamento offrirà ai fan un maggiore controllo sui propri asset digitali, aprendo al contempo nuove opportunità per gli sviluppatori all’interno della Chiliz Chain. Con l’integrazione di un browser (disponibile in un successivo aggiornamento), gli utenti potranno accedere facilmente alle applicazioni decentralizzate (dApp) create su Chiliz Chain, come giochi fantasy sportivi, piattaforme di previsioni sportive, strumenti di bridging cross-chain e DEX, con nuove dApp che verranno continuamente aggiunte alla libreria in espansione.

Le nuove opportunità si estendono anche agli sviluppatori, che potranno ospitare le loro applicazioni su un ecosistema sicuro, progettato per connettere i brand sportivi con i loro fan attraverso il wallet Socios.com.

“L’integrazione del wallet Socios.com nell’ecosistema rappresenta una tappa fondamentale per arricchire le esperienze dei fan in tutto l’ambiente Chiliz Chain”, ha dichiarato Alexandre Dreyfus, CEO di Chiliz. “Con questo aggiornamento, stiamo sbloccando nuove possibilità per i Fan Token, sia per gli utenti che per gli sviluppatori. Gli utenti avranno il controllo completo sui propri asset e potranno interagire nativamente con qualsiasi applicazione presente nella libreria. Tutto l’ecosistema Chiliz a portata di smartphone”.

Caratteristiche principali del nuovo wallet:

– Custodia personale: Gli utenti mantengono il pieno controllo delle proprie chiavi private e degli asset digitali, migliorando la sicurezza complessiva dell’ecosistema.

– Integrazione senza soluzione di continuità: Accesso facile e interazione diretta con la libreria dApp di Chiliz Chain, senza la necessità di spostare i Fan Token fuori dal portafoglio.

– Sicurezza avanzata: Protocolli di sicurezza consolidati per proteggere gli asset digitali degli utenti, con standard allineati ai migliori portafogli elettronici del settore.

– Transazioni semplificate: Acquisto, vendita e trasferimento di Fan Token gestiti direttamente e in modo efficiente su Chiliz Chain.

Il wallet sarà lanciato gradualmente, con il browser dApp e funzioni avanzate come lo staking e un supporto esteso per i token disponibili in fasi successive.

Tutti gli utenti Socios.com che hanno accettato l’aggiornamento saranno automaticamente migrati al nuovo sistema del portafoglio.

Lanciata nel 2019, Socios.com è la piattaforma leader mondiale per il coinvolgimento e la premiazione dei fan, servendo oltre due milioni di utenti in tutto il mondo. Socios.com è il partner ufficiale per i Fan Token di oltre 70 tra i più importanti brand sportivi globali, inclusi FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City e le principali squadre di F1. Con l’app Socios.com, i fan sportivi possono connettersi con le loro squadre preferite in modi inediti, come votare nelle decisioni del team tramite i Sondaggi dei fan e ottenere premi esclusivi, da merchandising e biglietti firmati a esperienze VIP uniche. Socios.com è una piattaforma gestita da Chiliz Group.