Marketing: K-Sport si conferma Official Supplier del Cesena FC (Serie B)

Le soluzioni wearable e di intelligenza artificiale dell’azienda italiana fondata nel 2005 saranno a supporto del lavoro di mister Mignani e del suo staff. Anche nella stagione 2024/25 il Cesena FC (Serie B) potrà contare sulla tecnologia di K-Sport che si conferma Official Supplier bianconero. Le soluzioni wearable e di intelligenza artificiale messe a disposizione dall’azienda italiana con vent’anni di esperienza permetteranno così a mister Mignani e al suo staff una valutazione sempre più puntuale ed efficace della performance dei calciatori bianconeri sia durante gli allenamenti che nel corso delle gare grazie al primo – e ad oggi unico – sistema di AI per la match analysis realmente basato su criteri matematici, brevettato a livello mondiale e certificato a livello scientifico dal prestigioso European Patent Office, oltre che dal 2018 utilizzato dalla Lega di Serie A come criterio di valutazione per la scelta degli Mvp.

E da questa stagione K.Sport sarà a supporto anche della squadra Primavera del Cesena FC che avrà così l’opportunità di allenarsi e misurare le proprie prestazioni attraverso la stessa tecnologia utilizzata dalla prima squadra.

Fondata nel 2005, K-Sport (www.k-sport.tech) è diventata un punto di riferimento nel tempo, arrivando a collaborare nel calcio con oltre settanta squadre di Serie A, B e C e supportando team in altri sport come basket, rugby e pallavolo. E per Natale 2024 è pronta un’altra novità: per la prima volta al mondo, K-Sport aprirà infatti il mondo del tracking a tifosi ed amatori, in un processo di democratizzazione di tecnologia e dati, lanciando la rivoluzionaria App K-Fans.

“Siamo orgogliosi della partnership con il Cesena FC, avviata nell’ormai lontano 2015 ed estesa fino alla stagione 2026/27, a coronazione di un percorso ad alto contenuto innovativo e tecnologico nato proprio sui banchi della Facoltà di Ingegneria di via Spinelli” – sono state le parole di Mirko Marcolini, fondatore e General Manager di K-Sport.