Le stelle dello sport si raccontano nel format Dorelan “ReActive Re-Veal”. Nella 1a puntata Vincenzo Nibali

Nasce Dorelan “ReActive Re-Veal”, il primo progetto di brand entertainment di Dorelan, azienda che produce materassi e cuscini, che vede come protagonisti le stelle dello sport.

Una miniserie in 5 episodi, della durata di 20 minuti ciascuno, condotta dal coach ed esperto di sport endurance Fabio Vedana, in cui campioni e atleti del presente e del passato si raccontano nel salotto di Re-Veal, facendoci entrare nel loro vissuto e accompagnandoci nei luoghi più intimi della loro mente, quelli in cui si custodiscono i sogni. Le origini, il percorso fatto e quello ancora da fare di atleti che già ammiriamo e di quelli ancora da scoprire.

Cinque incontri, a tu per tu con cinque fuoriclasse del mondo dello sport, provenienti da discipline differenti, che attraverso il racconto della propria storia personale rivelano al pubblico alcuni dettagli meno noti della loro vita che sono stati punti di svolta per la loro crescita personale. Ospiti della prima stagione la punta di diamante del ciclismo italiano Vincenzo Nibali, il campione italiano di triathlon Michele Sarzilla, il campione italiano di nuoto Marco Orsi, l’ex pallavolista Andrea Sartoretti e l’ultracyclist Omar di Felice.

Di ciascun talento verranno svelati alcuni aspetti poco conosciuti che permetteranno allo spettatore di percepire l’intimità creata nel salotto di Dorelan Re-Veal proprio come potrebbe avvenire in un dialogo spontaneo aperto tra le mura di casa. Momenti di micro-storytelling alternati alla viva voce del protagonista che, accompagnati nel percorso narrativo del conduttore, permetteranno allo spettatore di conoscere più a fondo il campione.

“Con questo progetto – ha dichiarato Giulio Modanesi, Direttore Marketing Dorelan – l’azienda conferma il suo interesse per il mondo dello sport ed in particolare per il lato umano dei suoi protagonisti come emerge dalle interviste di Fabio Vedana. Ci auguriamo che queste testimonianze possano avvicinare i giovani allo sport, veicolo di valori quali solidarietà, impegno e sacrificio; valori in cui l’azienda stessa crede. Accanto a questi, siamo convinti dell’importanza della pratica sportiva per una buona qualità della vita. Per questa ragione – ha concluso Modanesi – partendo dagli studi forniti dal Comitato Scientifico Dorelan ReSearch abbiamo sviluppato ReActive, la prima linea di materassi e cuscini dedicata a chi pratica sport”.

E sarà proprio il campione di ciclismo Vincenzo Nibali (professionista dal 2005 e in forza alll’Astana Qazaqstan Team), il primo protagonista del nuovo format di Dorelan.

“Ho accolto con grande piacere – ha dichiarato Vincenzo Nibali – l’invito di Dorelan, azienda con cui collaboro da tempo, a partecipare al progetto ReActive ReVeal. Mi è piaciuta l’idea di raccontarmi andando oltre le gare. Sono certo che i tanti appassionati di ciclismo e non solo, apprezzeranno questo format che ci dà la possibilità di condividere le nostre esperienze e ci presenta prima di tutto come uomini e poi come sportivi.

L’ampio ventaglio di personalità e sport coinvolti nel progetto renderà chiaro l’interesse trasversale di Dorelan per tutte le discipline e farà in modo che diverse fan base si possano incrociare e fondere durante gli incontri, così che un appassionato di ciclismo attirato dalla presenza di un ciclista possa ritrovarsi coinvolto ad ascoltare la puntata successiva dedicata, ad esempio, ad una personalità del nuoto o del calcio.

Negli ultimi anni Dorelan ha concentrato i propri sforzi nella creazione di una linea di materassi e cuscini dedicata agli sportivi. Si chiama ReActive®, pensata e studiata per migliorare le performance ed il recupero degli sportivi e per chi ama condurre una vita sana e attiva. Il progetto ReActive ha immediatamente conquistato il pubblico, divenendo uno dei fiori all’occhiello dell’azienda forlivese.

Dorelan fondata nel 1968 a Forlì da Diano Tura e Pietro Paolo Bergamaschi all’interno di un piccolo laboratorio realizzato in un garage, è un’azienda specializzata nella produzione e vendita di sistemi letto.

Con un fatturato che nel 2021 ha superato i 70 milioni di Euro e con 280 collaboratori, oggi è guidata da Riccardo Tura, Luca Tura, Christian Bergamaschi e William Bergamaschi.

Marchio di riferimento nel settore del bedding, opera in Europa, Russia, Stati Uniti d’America e Asia direttamente attraverso uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita.