Le nuove divise della Salernitana calcio per il ritorno in Serie A

L’U.S. Salernitana 1919 e Zeus Sport (azienda di sportswear con sede a Torre Annunziata in provincia di Napoli) hanno presentato le nuove divise ufficiali per la stagione 2021/22, che segna il ritorno in Serie A della Salernitana dopo una assenza durata ben 23 anni.

Eleganza, colori ricercati e tradizione rappresentano il nuovo claim di Zeus #TimelessElegance.

Il template 2021/22 presenta maniche raglan e transfer applicati a caldo con effetto “compression” per la migliore aderenza della manica al braccio. Dettagli Zeus realizzati in silicone alta densità e club crest double layer in silicone su fondo tessito.