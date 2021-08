Domani il via alla stagione 2021/2022 della Bundesliga

Tra venerdì 13 e domenica 15 agosto, 5 match live, anche in streaming su NOW.

A inaugurare la stagione i campioni del BAYERN, domani a Moenchengladbach per una classica del calcio tedesco contro il BORUSSIA (ore 20.30, Sky Sport Uno).

In concomitanza con la Premier League inglese, domani scatta anche la Bundesliga, il massimo campionato di calcio tedesco,visibile su Sky, anche in streaming su NOW.

Per la prima giornata saranno 5 le partite trasmesse diretta su Sky Sport e, come ormai da tradizione consolidata, a inaugurare la nuova stagione sarà la squadra campione, ovvero il Bayern Monaco, grande favorito per il successo finale che, almeno sulla carta, non avrà un inizio morbido, dovendo affrontare domani in trasferta il Borussia Moenchengladbach, in una grande classica del calcio tedesco.

Tra le più agguerrite avversarie dei bavaresi nella lotta per il Meisterschale, il “solito” Borussia Dortmund e anche l’Eintracht Francoforte, che proprio all’esordio daranno vita ad un altro match molto atteso, in programma sabato alle 18.30, live anche in 4 K HDR con Sky Q Satellite.

Tra l’altro, il Borussia Dortmund di Haaland, vincitore della Coppa di Germania, e il Bayern di Lewandowski, campione della Bundes, si troveranno di fronte martedì prossimo in un “Der Klassiker” che mette in palio la Supercoppa, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW alle 20.30. Entrambe arrivano ai nastri di partenza di questa stagione con una nuova guida in panchina, Julian Nagelsmann per i bavaresi e Marco Rose per i renani. Il match si disputerà al Signal Iduna Park di Dortmund.