Mc Donald’s nuovo “premium partner” dell’U.S. Lecce (Serie B). Entra nel progetto U.S. Lecce Program

Il brand Mc Donald’s è il nuovo “premium sponsor” dell’U.S. Lecce (club militante in Serie B).

Inizia un rapporto di sponsorizzazione al fianco del team salentino, che, in questa nuova stagione sportiva, punta con decisione al salto di categoria.

Per tutti i sottoscrittori dell’U.S. LECCE PROGRAM (programma fidelity riservato ai supporter giallorossi) Mc Donald’s offrirà gratuitamente, ogni martedì per ogni 10 euro di spesa, due dei panini più richiesti (il McFlurry o il McCrunchy Bread). Due i ristoranti coinvolti: il Mc Donald’s Lecce (via Savatore Trinchese 32) e il Mc Donald’s Surbo (presso il parco commerciale di Surbo).

L’annuncio della partnership commerciale è stato dato ufficialmente sulla pagina Facebook del club pugliese.