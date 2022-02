Le nazionali del torneo Sei Nazioni di Rugby doneranno 100mila sterline per aiutare Tonga

(di Emanuele de Laugier) – Il torneo Sei Nazioni di rugby, che comprende sei nazionali tra cui quella italiana, donerà 100.000 sterline alla International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) per aiutare i soccorsi a Tonga, colpita il 15 gennaio scorso dall’eruzione del vulcano Hunga Tonga Hunga Ha’api che ha rilasciato una nuvola di cenere alta più di 20 km e, successivamente, ha causato uno tsunami in tutto l’oceano Pacifico.

In risposta alla devastazione a Tonga, la Croce Rossa ha lanciato un appello di emergenza per raggiungere 2.5 milioni di franchi svizzeri (circa 2 milioni di sterline) da donare per fornire assistenza all’isola del Pacifico che, al momento, ha bisogno urgentemente di acqua potabile, teloni, attrezzi per costruire, articoli per la casa (compresi quelli per la cucina e quelli per l’igiene) e materiali per i rifugi.

Le sei federazioni faranno la donazione per aiutare la Croce Rossa a raggiungere questa quota di aiuti prefissata per Tonga, così come useranno la piattaforma del Guinness Six Nations 2022, il torneo internazionale più importante di rugby, per aumentare la consapevolezza per la campagna in tutto il mondo dello sport della palla ovale.

Infatti le sei federazioni lanceranno attività, sia negli stadi sia digitali, in modo che i fan possano tenersi aggiornati sulla situazione, come, per esempio, seguendo gli account del torneo Sei Nazioni sui social e # TogetherForTonga.

Questa tragedia ha colpito duramente non solo l’isola del Pacifico, ma anche il movimento mondiale del rugby. Infatti, il rugby è lo sport principale di Tonga e la sua nazionale si è sempre qualificata per la Coppa del Mondo salvo per l’edizione del 1991.

Per questo motivo, le nazionali di Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Francia ed Italia hanno deciso che faranno, nei prossimi giorni, questa donazione seguendo i valori fondamentali del rugby: senso di responsabilità, altruismo, impegno, solidarietà, inclusione ed amicizia.

Il torneo Sei Nazioni è incominciato il 5 febbraio con la prima giornata, vedendo sfidarsi Irlanda-Galles (29-7) e Scozia-Inghilterra (20-17). Il 6 febbraio, invece, la nazionale italiana scenderà in campo, in trasferta contro la Francia, per la sua prima partita.