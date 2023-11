LBA conferma la partnership con Moovit per la stagione 2023/24

LBA sceglie un fornitore tecnologico globale per offrire ai tifosi tutte le opzioni di mobilità pubblica e in sharing per raggiungere le partite della Serie A.

La Lega Basket Serie A annuncia la partnership strategica con Moovit, app più utilizzata in Italia per i mezzi pubblici e in sharing, per l’intera stagione 2023/2024.

Dopo le sperimentazioni portate a termine con successo durante le Frecciarossa Final Eight dello scorso febbraio a Torino e durante la Frecciarossa Supercoppa di settembre a Brescia, viene siglata una partnership fino a maggio 2024 utile a fornire ai tifosi uno strumento digitale per raggiungere le partite della Serie A.

Scaricando l’app Moovit per iOS o Android o utilizzando la Web App Moovit, gli utenti possono trovare informazioni accurate su tutte le opzioni di mobilità disponibili nelle diverse città dove si svolgono gli incontri: dagli autobus alle metropolitane, dai treni regionali ai monopattini elettrici, dalle biciclette in sharing ai taxi.

«I numerosi tifosi del basket in Italia che si sono già affidati a Moovit per raggiungere gli appuntamenti durante le scorse settimane ci confermano che la Lega Basket Serie A ha scelto la strada giusta – dichiara Samuel Sed Piazza, Direttore europeo di Moovit. – Siamo entusiasti di proseguire questo percorso insieme alla LBA: quando la sostenibilità e l’innovazione incontrano il basket, non può essere che una buona notizia per l’ambiente e per lo sport».

Moovit (www.moovit.com) fa parte di Mobileye (titolo Nasdaq: MBLY) ed è l’app per la mobilità urbana più utilizzata al mondo e società sviluppatrice di soluzioni Mobility as a Service (MaaS). Insieme Moovit e Mobileye sono al lavoro per accelerare l’introduzione nelle città dei veicoli a guida autonoma con il servizio MoovitAV. L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, oggi è stata già utilizzata da oltre un miliardo e mezzo di utenti in oltre 3500 aree metropolitane di 112 Paesi differenti.