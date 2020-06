L’Aston Villa cambia main sponsor: Cazoo rimpiazza W88

(di Andrea Peddis) – Nuovo sponsor di maglia per l’Aston Villa (in lotta quest’anno per la “salvezza” in English Premier League), fino ad oggi legato a “W88” (nella foto in primo piano). Al brand asiatico di gaming e betting subentra un marchio made in England: il rivenditore di auto online Cazoo (come già anticipato nei giorni scorsi). Lo sponsor sarà presente su tutte le divise, dal kit ufficiale della prima squadra alle maglie degli allievi del settore giovanile. Il contratto, il cui valore stimato è di oltre 7,5 milioni di euro, prevede anche un’importante presenza all’interno dello stadio, sul sito ufficiale e soprattutto sul media backdrop (lo sfondo per le interviste). Dopo un solo anno di partnership con W88, la squadra di Birmingham ha scelto, dunqu,e un altro jersey-sponsor. Cazoo ha già firmato un contratto con l’Everton per la prossima stagione, per un valore di 11,5 milioni di euro.