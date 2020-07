Tommasi si dimette dall’AIC. L’Assocalciatori alle elezioni sotto la guida del vice-presidente Calcagno

Damiano Tommasi (nella foto in primo piano) non è più il numero 1 dell’AIC. Si è infatti dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione Italiana Calciatori durante l’ultima riunione del Consiglio Direttivo. Umberto Calcagno, vice presidente vicario, assumerà le funzioni statutarie fino alla data delle prossime elezioni.

“Oggi con le dimissioni dalla carica di consigliere e Presidente dell’AIC si chiude per me un percorso iniziato con l’ingresso nel Consiglio Direttivo nel lontano 1999. Non è stato per nulla semplice nel 2011 prendere il testimone da Sergio Campana, dopo 43 anni di storia. I momenti complicati sono stati tanti e ne siamo usciti con l’unione e il gioco di squadra”: ha spiegato Tommasi nella nota che ufficializzava le dimissioni dall’AIC. “La nostra Associazione ha bisogno di unione e voce univoca. Nell’ultimo periodo non è stato sempre così e per questo è bene che non ci siano divergenze all’interno della cabina di comando in vista dei prossimi appuntamenti”.