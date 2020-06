Qlash e Rcs Sport insieme per unire Esports e sport tradizionali

Qlash ha annunciato la nuova partnership con RCS Sports & Events, parte di RCS MediaGroup e attiva nel marketing sportivo. RCS Sport è organizzatore diretto dei più grandi eventi ciclistici nazionali ed internazionali tra cui il Giro d’Italia, la Milano-San Remo, la Tirreno-Adriatico e il UAE Tour ma è anche impegnato sul fronte della pallavolo, basket, corsa e motori.

Grazie a questa partnership il grande mercato degli sport tradizionali si fonderà con la sempre più crescente industria degli Esports creando nuove ed eccitanti opportunità. La combinazione delle nostre esperienze segneranno l’inizio di molte sinergie tra le due realtà, che andranno a poi a completarsi naturalmente attraverso competizioni, iniziative comuni ed esperienze uniche per i fan, sia da parte degli atleti che dalla parte degli spettatori.

Luca Pagano, Ceo di Qlash: “Gli sport elettronici e gli sport tradizionali hanno molto in comune e il saper coinvolgere le reciproche fan base e comunità ha un potenziale enorme. La combinazione tra le vaste esperienze maturate da Qlash nell’organizzazione di eventi Esport e la trentennale esperienza di RCS Sport nella gestione degli eventi sportivi esalterà il meglio di entrambi i mondi”

Paolo Bellino, Ceo di RCS Sports & Events: “Sono fermamente convinto che questa partnership possa rappresentare una crescita ulteriore per RCS Sports & Events. Abbiamo lavorato per diverso tempo sul ciclismo virtuale e credo che gli Esports, non solo i titoli a carattere sportivo, siano la naturale conseguenza di questo viaggio. Siamo sicuri che Qlash sia il partner perfetto per aggiungere valore e implementare tutte le opportunità che il mercato avrà da offrire”

Una formula, già testata durante la collaborazione tra Qlash e il quotidiano sportivo spagnolo “Marca“, per l’organizzazione di un evento Fortnite – evento che ha riunito un totale di 7.792 partecipanti, incluse celebrità del calcio giocato come Víctor Camarasa (Deportivo Alaves), Achraf Hakimi (Borussia Dortmund), José Luis Gayà (Valencia FC), Paco Alcácer (Villareal FC) e Suso (Sevilla FC).