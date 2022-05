L’AS Roma stringe la partnership con Premoneo per la stagione 2022/23

(di Antonio Spina) – L’AS Roma all’avanguardia. Sarà la prima squadra di calcio di Serie A ad introdurre un sistema di intelligenza artificiale nella gestione delle attività di ticketing.

Grazie alla collaborazione con Premoneo – società specializzata nello sviluppo di software custom in grado di supportare attività strategiche per il business – il club potrà usufruire di una piattaforma che – studiando decine di variabili, dai flussi turistici nella Capitale all’andamento dei casi di Covid-19 – permetterà di adattare in tempo reale decisioni data driven come attività promozionali, tecniche di fidelizzazione dei tifosi e iniziative commerciali, costruendo offerte altamente segmentate e sempre più vicina con le caratteristiche e le preferenze dei propri sostenitori.

Il nuovo sistema sarà operativo con il management del club giallorosso a partire dalla stagione 2022-2023.

La suite in-cloud offre Advanced Analytics e suggerimenti in ambito marketing-sales.

L’elevata customizzabilità della piattaforma, la capacità di adattarsi a qualsiasi ambiente IT e database unita alla rapida implementazione rappresentano la unique value proposition di Premoneo. Con tale nuovo sistema il club potrà analizzare in tempo reale un vasto insieme di fattori, incrociando variabili di mercato che descrivano gli eventi in programma allo Stadio Olimpico e aspetti “esogeni” come le condizioni meteorologiche, i flussi turistici in città, il tasso di riempimento delle strutture ricettive nella Capitale e la presenza di eventi terzi sul territorio, tali da poter aver un’incidenza su quanto accade allo stadio.

Tutti fattori che, attraverso all’utilizzo di algoritmi di forecasting che nei diversi mercati di applicazione hanno registrato un’accuracy del 95%, consentiranno alla società di ottenere previsioni tempestive sulla domanda dei biglietti per ogni match.