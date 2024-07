L’Arsenal, griffata Adidas, si affida al brand di moda “Labrum London”.

adidas e l’Arsenal FC (English Premier League) hanno presentato il nuovo kit da trasferta per la stagione 2024/25. Creata in collaborazione con l’illustre marchio di moda “Labrum London“ – un brand impegnato a raccontare le storie non raccontate dell’Africa – la maglia celebra il legame dell’Arsenal con i suoi sostenitori della diaspora africana attraverso l’ispirazione alle tradizioni del design africano.

La maglia è costruita su una base nera punteggiata da un’impressionante grafica bianca a zig-zag che parte da sotto il braccio, scende lungo i lati e arriva ai pantaloncini. Questo disegno, che rappresenta il movimento e il flusso delle persone, è stato realizzato su misura e disegnato a mano da Labrum London e celebra un motivo comunemente presente nei disegni, nei manufatti e nelle decorazioni africane.

La leggenda dell’Arsenal e della Nigeria, Nwankwo Kanu, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di rappresentare il mio club e il mio patrimonio attraverso questo disegno di Labrum London. È una maglia così bella. Mi piace come i motivi e i colori rappresentino il nostro legame con i giocatori di origine africana e con i nostri sostenitori nelle comunità di Islington e di tutto il mondo. È bello vedere che celebriamo questo legame unico con un design così elegante. Non vedo l’ora di vedere le nostre squadre indossarlo in trasferta la prossima stagione”.

Nell’illustrazione, oltre all’accattivante profilo a zig zag, compaiono piccole macchie di nero, che rappresentano le conchiglie di Cowrie, per celebrare il loro significato storico come prima forma di moneta in alcune parti dell’Africa.

Il design è rifinito con l’incorporazione dei tradizionali colori panafricani del rosso e del verde, presenti sul colletto, le tre strisce adidas che scendono lungo le spalle, il logo adidas e il cannone dell’Arsenal. Questi colori e spunti culturali si uniscono per creare un murale del legame passato e presente del club con la diaspora africana a Londra e oltre, sostenendo il ricco patrimonio culturale della squadra e dei suoi tifosi.

Sam Handy, SVP Product and Design di adidas, ha dichiarato: “Combinando i nostri valori di design con Labrum London, abbiamo realizzato una vera e propria celebrazione del profondo legame dell’Arsenal con la diaspora africana in un modo davvero autentico. È stata un’esperienza incredibile per i nostri designer lavorare al fianco del loro team per dare vita a questo progetto: nessuno può raccontare queste storie come loro, e non vedo l’ora di vedere i tifosi e i giocatori goderne la prossima stagione”.

Insieme al nuovo kit da trasferta è stata presentata anche una capsule collection di adidas, Arsenal e Labrum London, realizzata per i tifosi attraverso l’obiettivo del marchio Labrum London. La collezione di cinque pezzi riprende i motivi e i colori del kit da trasferta e li reimmagina in due giacche, una t-shirt, una maglia e un pantalone da ginnastica.

Il logo Labrum London, rielaborato, è presente su tutti gli articoli e utilizza l’icona “Nomoli” del marchio, un simbolo di protezione e prosperità, derivato dalle tribù Mende e Kissi della Sierra Leone. Il simbolo appare sul retro della maglia e della t-shirt, mentre un Nomoli decostruito si combina con lo zig-zag della maglia da trasferta, sulle due giacche e sui track pants.

Foday Dumbuya, fondatore di Labrum London, ha dichiarato: “Come immigrato di seconda generazione cresciuto a Londra, ho visto alcuni incredibili giocatori dell’Arsenal con origini africane. Questi giocatori sono stati per me dei modelli incredibili, giocando in modo splendido, ma anche rappresentando la comunità più ampia con cui sono in contatto. L’Arsenal come club ha un legame così forte con questa comunità, quindi è un momento di grande orgoglio per me aver collaborato a questo disegno con loro”. (fonte: Adidas Italy)