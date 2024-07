Il K-1 World GP 2024 sbarca in Sicilia. Card di alto profilo tecnico

Confermata la card del torneo Supermassimi, che vedrà affrontarsi otto campioni di kickboxing (K-1 rules) a Rosolini (in provincia di Siracusa) sabato 27 luglio. Il torneo è di qualificazione per il continente europeo. Il vincitore infatti volerà a Tokyo per la finalissima prevista il prossimo dicembre. Il torneo prevede 8 atleti ad eliminazione diretta, sulla distanza di 3 round da 3 minut,i con un extra round in caso di parità per i quarti di finale e le semifinali, mentre la finale sarà con 2 extra rounds in caso di parità.

Due gli italiani in gara: il siciliano Agostino La Rosa e il ligure a Samuele Pugliese che si è qualificato vincendo a Budapest la selezione per entrare nel circuito K-1 WGP. Gli altri atleti in gara sono il campione greco Pavlos kochliaridis, già noto per le sue imprese nel Road to One, che affronterà il roccioso britannico Rhys Brudenell, l’ungherese Marcel Horvath, selezionato a Budapest che affronterà l’italiano Samuele Pugliese, reduce da due vittorie prima del limite, il rumeno Florin Ivanoaie che affronterà Agostino La Rosa e infine il Francese Konta “the Monster” Malang, che combatterà contro lo svizzero iraniano Badawi Ali. I due favoriti del torneo sono Brudenell e Badawi, ma attenzione perché l’italiano Pugliese potrebbe creare la sorpresa.

“Sono felice e orgoglioso di portare in Sicilia lo storico torneo K-1 World GP, – dichiara Bruno Botindari promoter italiano – l’ evento che tutti gli appassionati seguivano con trepidazione e che negli anni hanno dato i natali a grandi campioni . L’arrivo in Sicilia del K-1 ci porta a livello delle maggiori capitali del mondo che lo hanno ospitato nel passato, come Tokyo , Parigi , Las Vegas , Pusan . Ringrazio la ISKA (International Sport Kickboxing Association) i dirigenti del K-1 e la mia federazione italiana (Fight1) per averci dato questa importante opportunità, la Regione Sicilia per averci supportati. e Dazn per aver scelto di mandare la nostra kermesse in onda in diretta“.