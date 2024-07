Cincoro Tequila sceglie il brand AC Milan per il lancio sul mercato italiano

AC Milan ha annunciato una nuova prestigiosa partnership con Cincoro Tequila, produttore di una gamma di tequila ultra premium, che si unisce alla famiglia dei partner del club come Official Tequila dei rossoneri. Questa collaborazione esclusiva segna una importante tappa sia per AC Milan che per Cincoro Tequila, mettendo assieme due nomi iconici nei mondi dello sport e dei distillati di alto livello.

Cincoro Tequila è stata lanciata nel 2019 da cinque leggende NBA: Jeanie Buss dei Los Angeles Lakers, Wes Edens dei Milwaukee Bucks, Emilia Fazzalari e Wyc Grousbeck dei Boston Celtics, e Michael Jordan. In meno di cinque anni, Cincoro ha vinto oltre 29 premi in competizioni riconosciute globalmente, diventando un punto di riferimento di eccellenza nel suo settore.

La partnership con Cincoro Tequila, che coincide con il lancio del brand in Italia, è destinata a elevare le esperienze dei tifosi rossoneri e contribuire positivamente al posizionamento del brand del club su scala globale. Conosciuta per la sua qualità eccezionale e maestria artigianale, Cincoro Tequila infonderà un tocco di lusso nelle esperienze e negli eventi di AC Milan, a partire dallo stadio San Siro, creando momenti indimenticabili per tifosi e stakeholder.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo incredibilmente entusiasti di dare il benvenuto a Cincoro Tequila nella famiglia di AC Milan. Questa partnership è una testimonianza del nostro impegno a collaborare con brand che incarnano lo stesso spirito di eccellenza e lusso che definisce AC Milan. Questa collaborazione ci aiuterà indubbiamente ad elevare il prestigio del nostro brand su scala globale, unendo l’eleganza della cultura milanese con il fascino sofisticato di Cincoro.”

Emilia Fazzalari, Co-Fondatrice e Presidente Esecutivo di Cincoro Tequila, ha dichiarato: “Il lancio di Cincoro Tequila in Italia è da tempo un nostro obiettivo e siamo entusiasti di portare finalmente Cincoro agli appassionati di distillati premium in Italia. Questa straordinaria partnership ci consente di introdurre il ricco e sofisticato gusto di Cincoro ai consumatori italiani e ai viaggiatori internazionali.”