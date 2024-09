LaLiga: SportyBet nuovo regional partner in Africa

SportyBet entra ufficialmente nella “famiglia” dei regional partner della Liga spagnola con un accordo di natura pluriennale. Dal lancio nel 2018, SportyBet, importante betting company, ha iniziato ad operare in diversi territori africani, tra cui Nigeria (dove c’è un importante branch), Ghana, Tanzania e Uganda. La società di scommesse online fondata dal businessman inglese di origini indiane Sudeep Dalamal Ramnani ha anche firmato partnership con il Manchester City e i campioni della English Premier League (non a caso proprio la città di Manchester è la base del business di SportyBet in UK).

Per LaLiga, l’accordo in esame (relativo solo al continente africano) si aggiunge a quelli già siglati precedentemente con “M88” in Asia e “RushBet” in Sud America.

“Questa partnership rappresenta un importante allineamento tra la leadership di SportyBet nel mercato africano e il potenziale de LaLiga che intende crescere in tutto il continente”, ha dichiarato Gallego, vicepresidente media, marketing e sviluppo del business di SportyBet. Sfruttando la nostra profonda comprensione del pubblico africano, siamo fiduciosi che insieme possiamo elevare l’esperienza dei fan, alimentare la passione per il calcio e guidare una crescita senza precedenti per LaLiga e SportyBet in questa regione”.

Jorge de la Vega, direttore generale esecutivo de LaLiga EA Sports, ha aggiunto: “La partnership con SportyBet è una pietra miliare per LaLiga mentre continuiamo ad espandere la nostra impronta globale, in particolare in Africa. Questa collaborazione non solo avvicina LaLiga a milioni di appassionati di calcio in tutto il continente, ma sottolinea anche il nostro impegno a fornire esperienze calcistiche di livello mondiale ad un pubblico sempre più diversificato”.