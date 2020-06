LaLiga spagnola riparte. Tante le iniziative dei club a favore dei tifosi

(di Leonardo Calero) – LaLiga Santander si appresta a ripartire dopo lo stop dello scorso marzo (causa Covid-19).

Le partite saranno rigorosamente a porte chiuse, ma alcuni club si stanno muovendo per non lasciare “sole” le proprie squadre.

Infatti dopo le iniziative di Siviglia e Valencia anche il Villareal Fc ha studiato un piano, per riempire le tribune del “Estadio de La Ceramica”. Il “sottomarino giallo” ( 8º in classifica) ha in programma per sabato 12 giugno la sfida contro il Granada (9° in classifica), scontro diretto per un’eventuale qualificazione alla prossima edizione della UEFA Europa League.

Per l’occasione, il Villareal ha deciso di riempire le tribune con le foto dei propri tifosi (modello Borussia M’Gladbach in Germania). Il club spagnolo ha dunque lanciato una campagna “Units mas qui mai”, chiedendo ai propri soci di lasciare una propria foto, per poi crearla e metterla sugli spalti.

Inoltre, ha deciso che riprodurrà attraverso gli impianti acustici i cori dei propri tifosi, ripresi dalle partite precedenti e da videomessaggi che lasceranno in questi giorni (modello Siviglia FC).