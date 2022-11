LaLiga e Puma ancora insieme per la nuova palla SS23

(di Alessia Spolverini) – “Progettata per le massime prestazioni: superfici strutturate in 3D, durata eccezionale e innovativo concetto a 12 pannelli” – questa è la nuova official ball “Orbita” lanciata da Puma. La Liga spagnola (Liga Santander e Liga SmartBank) avrà un nuovo pallone ufficiale per tutte le gare che si disputeranno nel 2023, al termine del Mondiale di calcio.

Ispirato al precedente, ciò che lo rende assolutamente innovativo è il design e il gioco di colori: lemon tonic, beetroot purple e blue atoll si fondono per esaltare le forme, le linee, i rettangoli, da un’idea nata per rappresentare la rivalità tra le squadre e l’intensità tipica dei match in LaLiga. Un concetto grafico comunque bilanciato, in cui materiali di ultima generazione e tecnologia si sposano perfettamente con potenza e velocità.