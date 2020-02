LA VERSIONE ESPORTS DELLA LIGA AUMENTA IL NUMERO DI SPONSOR E DI PARTECIPANTI

(di Marco Casalone) – Ha preso ufficialmente il via l’edizione 2020 della eLaLiga Santander, la competizione ufficiale eSports del campionato spagnolo che vede la partecipazione di 33 club (ben 17 in più dello scorso anno) di cui 14 della massima serie (RCD Espanyol, Sevilla, Real Betis, Real Sociedad, Levante, Valencia, D. Alaves, Villarreal, Celta Vigo, Real Valladolid, Leganes, Granada, Eibar e Getafe) e 19 appartenenti alla Segunda Division.

Il torneo è patrocinato dalla EA Sports, una divisione degli sviluppatori di Electronic Arts specializzata in videogiochi sportivi che nel 2018 ha stretto con La Liga una partnership destinata a durare fino al termine della stagione 2023-2024, e da altri sette importanti sponsor.

Banco Santander, istituto di credito già name sponsor della Liga “reale”, ha confermato il suo impegno anche nella versione virtuale, attraverso contenuti esclusivi, concorsi ed eventi che vedranno protagonisti i più famosi playersprofessionisti.

Fanno invece il loro ingresso partner internazionali come Allianz (compagnia assicuratrice tedesca che si occuperà della salute dei giocatori durante i match), Hyundai (casa automobilistica coreana che rivestirà il ruolo di official car con la presenza delle vetture delle sue linee sportive N-Performance e N-Line), Visa (società specializzata nella commercializzazione di prodotti finanziari con sede in California) e PlayStation (piattaforma per videogames la cui ultima versione, denominata PS4, diventerà da quest’anno console ufficiale della competizione).

Più conosciuti al pubblico spagnolo sono invece i marchi Pull & Bear (catena di negozi di moda appartenente al gruppo Inditex che si occuperà dell’abbigliamento dei partecipanti) e Movistar (marchio commerciale con cui l’azienda di telecomunicazioni Telefónica opera nel paese iberico, unico media partner dell’evento).

Infine, per quanto riguarda il montepremi sono previsti compensi in denaro per un totale di 100.000 euro (cifra che rende la eLaLiga Santander il campionato virtuale spagnolo col jackpot più alto) ed i vincitori avranno inoltre accesso ai play off delle FIFA 20 Global Series, le finali mondiali in programma nel prossimo mese di giugno.