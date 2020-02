Open Fiber sosterrà la Napoli City Half Marathon 2020

Open Fiber è sponsor della Napoli City Half Marathon che si terrà il prossimo 23 febbraio.

La partnership è estata realizzata in collaborazione della Boomerang Communication.

Open Fiber sta realizzando un’infrastruttura di comunicazione in fibra ottica ad alta velocità su tutto il territorio nazionale. Il progetto mira a garantire la copertura delle maggiori città italiane e dei piccoli comuni grazie a una rete FTTH (Fiber to the home) con una velocità fino a 1 Gigabit al secondo, in grado di fornire servizi e funzionalità sempre più avanzati per cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.

L’azienda non vende direttamente al cliente finale i servizi in fibra ottica, ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso (wholesale only), offrendo in modo paritario l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati.