LA UEFA NATIONS LEAGUE FA SEGNARE IL SUO RECORD DI TELESPETTATORI

(di Marco Casalone) – La fase finale della seconda edizione della UEFA Nations League, svoltasi dal 6 al 10 ottobre scorsi tra lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano e l'”Allianz Stadium” di Torino e conclusasi con la vittoria della Francia, ha fatto registrare il record di telespettatori per la competizione, aumentando complessivamente del 30% il pubblico televisivo rispetto alle finali portoghesi del 2019.

Con oltre 80 emittenti impegnate nella copertura dell’evento, i quattro match sono stati trasmessi in diretta in più di 200 paesi in tutto il mondo, raggiungendo in totale circa 130 milioni di spettatori, ma con una portata stimata che ha addirittura superato i 200 milioni di appassionati.

Il successo di pubblico è stato certificato anche sulle piattaforme digitali, grazie a oltre 230 milioni di interazioni globali, mentre sui social media della UEFA sono stati registrati 353 milioni di visualizzazioni dei “post” pubblicati, con un aumento del 28% rispetto all’ultima edizione (a beneficiare della crescita maggiore sono stati i download dell’applicazione ufficiale, incrementati del 3.000%, ed i contenuti video, la cui riproduzione totale è passata da 28 a 78 milioni).

“Questi eccellenti dati riguardo a pubblico televisivo e partecipazione sui social media dimostrano come l’interesse intorno alla UEFA Nations League sia notevole, e non solo da parte dei tifosi europei” ha commentato il direttore marketing della UEFA Guy-Laurent Epstein, “Questo torneo è stato concepito per offrire match di livello mondiale sia agli spettatori allo stadio che a quelli davanti alla TV e l’obiettivo è stato raggiunto, visti soprattutto i numeri ottenuti nelle quattro nazioni che hanno partecipato alla fase finale della competizione”.

Infatti, oltre 60 milioni di telespettatori si sono collegati da Belgio, Francia, Italia e Spagna, nazioni i cui tifosi hanno ovviamente rappresentato la quasi totalità del pubblico presente sugli spalti in occasione delle partite ospitate dai due stadi italiani.