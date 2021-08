La Stella Rossa Belgrado svela la nuova maglia Home 2021/22

La Stella Rossa Belgrado, top club del calcio serbo ed europeo, e Macron, sponsor tecnico della Crvena zvezda, hanno presentato la nuova ‘Home’ che la squadra di Dejan Stankovic indosserà nel corso della nuova stagione 2021-2022 che in Serbia ha già preso il via, con la nuova edizione della Superliga.

La nuova ‘Home’, tradizionalmente biancorossa, si ispira alla maglia della Stella Rossa Belgrado della stagione 1997-98 e indossata anche dallo stesso Stankovic, allora giocatore e capitano del club serbo, oggi allenatore. La maglia ha il collo a polo bianco ed è contraddistinta da due grandi bande verticali rosse ‘spezzate’ al centro e che continuano anche sulle maniche, dove è presente anche una banda in blu navy. il backneck è personalizzato da un’etichetta rossa con al centro lo stemma del club serbo e la scritta con il nome della squadra: ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА.

Nel retrocollo sono ricamate in oro le tre stelle presenti nello stemma della Stella Rossa Belgrado, a rappresentare gli ormai più che superati 30 titoli nazionali. Quest’anno la Crvena zvezda ha infatti messo in bacheca il suo 32° titolo di Campione di Serbia (quarto consecutivo) ottenuto con il punteggio record di 108 punti.

Sul petto, a destra, in bianco, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lato cuore lo stemma del club. Il kit è completato da pantaloncini rossi con coulisse bianche e bande laterali bianche, i calzettoni sono rossi con bordo superiore bianco e una sottile riga orizzontale in blu navy. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale è Softlock e la presenza di inserti in in micromesh assicura al capo leggerezza e una perfetta traspirabilità.