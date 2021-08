Adidas ha venduto Reebok ad ABG per 2,1 miliardi di euro

Il gigante globale dell’abbigliamento sportivo Adidas ha venduto Reebok ad Authentic Brands Group (ABG) per 2,1 miliardi di euro. Il nuovo acquirente ABG possiede anche la rivista americana Sports Illustrated, così come altri marchi di abbigliamento Forever21 e Aeropostale. Reebok manterrà la sua sede centrale a Boston e continuerà ad operare in Nord e America Latina, Asia-Pacifico, Europa e Russia. “Abbiamo puntato gli occhi su Reebok per molti anni e siamo entusiasti di portare finalmente questo marchio iconico nel paniere”, ha affermato il fondatore e amministratore delegato di ABG, Jamie Salter. Da parte sua, Adidas ha dichiarato che la vendita non avrà alcun impatto sulle proiezioni dell’azienda per il 2021, o per la sua strategia quinquennale “Own The Game” lanciata nel 2020. Inoltre, l’azienda ha recentemente rivelato nel suo rapporto Q2 che le vendite di Reebok sono aumentate da 600 milioni di euro a 823 milioni di euro durante la prima metà del 2021. L’accordo con ABG dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del 2022, con la maggior parte pagata in contanti da ridistribuire tra gli azionisti di Adidas. (fonte: Sports-Tech Notes/Michele Imbimbo)