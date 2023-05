La startup Starcks sbarca su BTCEX con la cripto “Star Token”

Sono 12 i token unici e non replicabili di calciatori professionistici listati sulla piattaforma di cripto exchange denominata BTCEX dalla startup Starcks

Ciro Immobile (Lazio), Davide Frattesi (US Sassuolo), Edoardo Bove (AS Roma) e Marco Carnesecchi (portiere della Cremonese calcio), solo per citare alcuni dei calciatori coinvolti nel progetto digitale. Ma diventeranno almeno 20 prima dell’estate, con una programmazione che prevede listing periodici.

A breve inoltre saranno lanciati i token di giovani talenti impegnati nei campionati giovanili o in categorie inferiori rispetto alla Serie A, per alzare l’asticella di competenza degli utenti presenti sulla piattaforma. Sta inoltre per iniziare il test per il “Criptocalcio”, un gioco digitale basato sui token che sarà pronto prima dell’inizio della stagione calcistica 2023/2024.