La Serie C torna in chiaro dopo i problemi tecnici della piattaforma Eleven Sports

Dopo i problemi tecnici registrati nelle ultime settimane, la piattaforma Eleven Sports (detentrice dei diritti tv della “Serie C”) ha scelto di rendere visibili tutte le gare del campionato, non essendo per il momento, in grado di risolvere i suddetti problemi. Da oggipertanto la Serie C verrà trasmessa in chiaro e tutte le gare saranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di “Eleven Sports” e su “Live Now”.

“Da oggi la Serie C va in chiaro – si legge in una nota – e partite saranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now. Questa la richiesta che Lega Pro ha avanzato, a seguito dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti da Eleven Sports, che hanno causato disservizi nella regolare visione delle partite”.