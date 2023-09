La Ryder Cup 2023 sbarca su Sky e in streaming su NOW

Europa contro Stati Uniti, una sfida testa-a-testa per decidere chi è il migliore sul green. Ogni due anni, l’emozionante confronto tra 24 dei migliori campioni del golf mondiale dà vita a un evento che va oltre lo sport e che affascina e appassiona centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo e ne attira centinaia di migliaia sul posto. La 44ima edizione della Ryder Cup, che per la prima volta nella storia si svolge in Italia, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, Roma, sarà uno spettacolo unico e si potrà seguire per intero su Sky e in streaming su NOW.

La Ryder Cup, che ha alle spalle una lunga tradizione che nasce nel 1927, mette di fronte i 12 migliori giocatori europei contro i 12 migliori giocatori statunitensi. Non prevede alcun montepremi, si gioca per il prestigio e la gloria. Si disputa ogni due anni, alternando una sede negli USA e una in Europa. Nelle edizioni europee per la terza volta la Ryder Cup esce dai confini britannici, dopo Spagna (1997) e Francia (2018). Al momento guida la formazione statunitense con 27 vittorie, contro le 14 affermazioni del team europeo.

La sfida vera e propria inizierà venerdì 29 settembre, ma è preceduta dal “training” dei giocatori tra le buche del Marco Simone Golf & Country Club e da una serie di eventi collaterali. A partire dall’All-Star Match, il tradizionale appuntamento che domani, mercoledì 27, vedrà protagonisti golfisti “stellari” tra cui Novak Djokovic, Carlos Sainz, Andriy Shevchenko, Gareth Bale e Leonardo Fioravanti e che sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Golf e NOW a partire dalle 12.30. Giovedì 28 si concluderà la Junior Ryder Cup, la sfida tra talenti under-18 statunitensi ed europei giunta alla 18esima edizione: diretta su Sky Sport Golf e NOW dalle 10.30. A seguire, la cerimonia di inaugurazione della Ryder Cup 2023. Dal giorno dopo si fa sul serio con le tre giornate di gare: si parte venerdì 29 alle 7.30 con la prima giornata, stesso orario di inizio anche persabato 30, mentre domenica 1° ottobre la terza e decisiva giornata inizierà alle 11.30. Tutto in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

In telecronaca le voci che racconteranno la Ryder Cup 2023 saranno quelle di Silvio Grappasonni, Roberto Zappa, Massimo Scarpa, Michele Gallerani, Marco Cogliati, Claudio Viganò e Giovanni Dassù. Gli studi in diretta dal Marco Simone Golf & Country Club saranno condotti da Francesca Piantanida, Alessandro Lupi sarà l’inviato e si occuperà anche delle interviste.

In totale, saranno più di 50 le ore di diretta dal campo di gara del Marco Simone Golf & Country Club; oltre alle telecronache, live dal Golf Club romano ci saranno anche gli studi durante la giornata di gara, gli approfondimenti in onda su Sky Sport 24 durante lo svolgimento del torneo e l’appuntamento che chiuderà la giornata. Tutto confezionato con il consueto “Sky Touch” che caratterizza le produzioni sportive di Sky. Dagiovedì a domenica alle 20 su Sky Sport 24 Alessandro Bonan condurrà una striscia quotidiana, dal titolo “L’originale – Speciale Ryder Cup”: la giornata di gara verrà raccontata e commentata in 15 minuti, mettendo insieme informazione, leggerezza, ironia e competenza, con ospiti in studio e in collegamento dal Marco Simone Golf & Country Club.

Il grande golf è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Al 206 del telecomando Sky e in streaming su NOW, ecco il canale interamente dedicato: Sky Sport Golf. Oltre 35 tornei live a stagione, con PGA Championship, US Open Championship e The Open Championship, il World Golf Championships – Dell Technologies Match Play, gli appuntamenti del circuito internazionale DP World Tour, tra cui l’Open d’Italia, e la Ryder Cup, il torneo a squadre più prestigioso del mondo.

La Ryder Cup 2023 avrà anche una copertura online 24 ore su 24: risultati, highlights e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport.