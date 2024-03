La Ligue1 francese pronta a passare al brand Mc Donald’s

La Ligue1 francese, l’equivalente della Serie A tricolore, è pronta a cambiare il nome del title sponsor. Passerà, presumibilmente, da Uber Eats a Mc Donald’s. La prima è diventata partner, nel 2019 (il contratto scade a fine giugno) per una cifra annua pari a 15 milioni di euro. Il nuovo accordo con McDonald’s (in pole position), invece, porterà nelle casse della Serie A d’Oltralpe, un contratto triennale da 60 milioni di euro (circa 20 milioni a stagione).

Una cifra record per il massimo campionato transalpino, anche nel confronto con altre importanti leghe europee (il prossimo anno ad esempio la Serie A italiana passerà da Tim a EniLive). Tim, nella stagione in corso, sta pagando 17 milioni di euro, Enilive invece si muoverà in un range tra i 22 e i 24 milioni di euro annui.