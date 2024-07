La Lega Ciclismo Professionistico (LCP) festeggia l’argento di Ganna, prima medaglia per la spedizione azzurra

Arriva dal ciclismo la prima medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024 per l’Italia, che ha conquistato l’argento con Filippo Ganna (team Ineos). La “Locomotiva di Verbania“, così come è stato ribattezzato dagli addetti ai lavori, ha chiuso al 2° posto la cronometro individuale dominata dal belga Remco Evenepoel (uomo di punta del team UCI Soudal Quick-Step), che, sotto la pioggia parigina, ha lasciato alle spalle l’azzurro e il connazionale Wout Van Aert.

La Lega del Ciclismo Professionistico si è congratulata con Filippo Ganna (campione italiano in carica nella medesima specialità – nella foto con la “maglia tricolore” della Lega Ciclismo) per l’argento conquistato nella crono di Parigi: “Filippo ha interpretato una bellissima prova – le parole del Presidente della Lega Ciclismo, Roberto Pella – tutti noi esultiamo per la straordinaria medaglia olimpica, che si aggiunge a quella conquistata a Tokyo su pista e che conferma ancora una volta il valore dell’atleta. Con la sua determinazione e il suo talento ha portato alto il nome dell’Italia sulla scena internazionale davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Questa medaglia è il frutto di anni di impegno. Non è facile essere competitivi in discipline così diverse, ma Filippo è andato contro ogni legge della fisica”. “ Inoltre, sono fiero, da piemontese, conclude il Presidente Pella – di averlo come corregionale: complimenti pure a Elisa Longo Borghini e Alberto Bettiol. Ora facciamo un grosso in bocca al lupo a lui e a tutti gli altri azzurri per le prossime gare.”

Per il momento solo 5 nazioni (Cina, con due ori, e Australia, Kazakistan, Giappone e appunto Belgio) hanno già conquistato almeno una medaglia di color oro. I “padroni di casa” della Francia ad esempio, sono fermi in questa prima fase ad un solo argento e ad un bronzo.