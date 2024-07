Il Comune di Bergamo si dimentica del match di Supercoppa, ci pensa il consigliere Di Cintio (Lista Pezzotta) a intervenire per chiedere il maxi schermo in città

Singolare svista della maggioranza comunale di Bergamo, guidata dal sindaco Elena Carnevali (in quota al PD), eletta da poche settimane, che non ha messo tra le priorità in agenda l’allestimento di un maxi schermo in città per consentire ai tifosi della “Dea” (soprattutto quelli economicamente non in grado di sostenere una trasferta così onerosa in terra straniera), il prossimo 14 agosto (a Varsavia in Polonia), di seguire il match di Supercoppa Uefa tra Real Madrid (vincitore della Champions League) e Atalanta (vincitrice della Europa League). Un traguardo assolutamente storico non solo per il club, ma anche per la tifoseria orobica e per la città tutta.

Per questa ragione è intevenuto in tempo, con una mozione urgente, il neo consigliere di opposizione (Lista civica Pezzotta sindaco), l’avvocato esperto di diritti sportivi (già commissario straordinario della Lega Ciclismo nell’ultimo anno e mezzo), Cesare Di Cintio, che ha chiesto (assieme agli altri componenti della lista civica) di intervenire subito con l’allestimento di un maxi schermo nel cuore della città.

Di seguito il testo della “mozione urgente” del consigliere Di Cintio (co-fondatore dello studio legale DCF Legal, tra i più noti del territorio di Bergamo):

Al Presidente del Consiglio Comunale di Bergamo

MOZIONE URGENTE

Oggetto: Maxi Schermo per la partita di Supercoppa Europea Atalanta- Real Madrid del 14.08.2024.

premesso:

• Che il giorno 14.08.2024 è prevista la disputa della partita di calcio della manifestazione sportiva internazionale denominata “Super Coppa Europea” tra la squadra della Città di Bergamo, Atalanta Bergamasca Calcio srl– di seguito per brevità “Atalanta BC”, vincitrice della competizione denominata “Europa League” e la società Real Madrid Club de Futebol vincitrice dalla massima competizione continentale denominata “Champions League”;

• Che la società sportiva Atalanta BC srl, storicamente, rappresenta la Città di Bergamo e, quindi, i cittadini bergamaschi hanno sviluppato un profondo senso di appartenenza verso i colori nero-azzurri che identificano, appunto, la squadra cittadina;

• Che lo Sport ed, in particolare in questo caso, il giuoco del calcio, con riferimento allo svolgimento di competizioni organizzate nell’ambito di Fifa, Uefa e FIGC, configura una attività rilevante dal punto di vista pubblicistico secondo quanto disposto la L.242/1999;

• Che il fenomeno sportivo è tutelato dalla Costituzione Italiana all’art. 33 comma VII;

considerato

• Che già in occasione della disputa della partita finale della Competizione denominata “Europa League” tra le società Atalanta BC e Bayer Leverkusen, l’Amministrazione Comunale aveva previsto la predisposizione di un Maxi Schermo nel centro della Città di Bergamo per consentire ai cittadini di assistere al suddetto evento “live”;

• Che la data in cui è prevista la disputa della partita di calcio in esame è fissata per il giorno 14.08.2024 ovvero alla vigilia della festività Nazionale di “Ferragosto”;

• Che per quella data, presumibilmente, molte attività commerciali potranno risultare chiuse la ragione sia del periodo feriale che della giornata prefestiva in cui è prevista la disputa della partita;

• Che, quindi, l’eventuale allestimento di un Maxi Schermo potrà risultare agevole e non esser di intralcio alla normale attività delle medesime;

• Che il Maxi Schermo potrà essere posizionato senza creare disagi alla viabilità peraltro ridotta nel periodo estivo;

• Che, per altri versi, i molti cittadini bergamaschi che popoleranno la città nel periodo feriale hanno parimenti il diritto di potersi riunire per seguire dal vivo la partita di calcio più importante della storia della Città di Bergamo e della squadra di calcio che la rappresenta;

evidenziata

la rilevanza sociale dell’evento nonché la diffusione mondiale del medesimo in cui anche il nome della città di Bergamo avrà portata mondiale e quindi potrà costituire motivo di vanto e orgoglio per tutta la cittadinanza

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

AFFINCHE’

si valuti, se non già programmato, la collocazione di un Maxi Schermo nel centro della Città, senza creare intralcio al traffico cittadino, per consentire ai molti Bergamaschi rimasti in città per il periodo feriale di assistere, il giorno 14.08,2024, alla partita di finale della competizione calcistica denominata “Supercoppa Europea” tra Atalanta BC e Real Madrid FC

Cons. Cesare Di Cintio

Cons. Andrea Pezzotta

Cons. Danilo Minuti

Cons. Luca Nosari

Cons. Antonio Deleuse Bonomi