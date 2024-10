LamiaLiguria si conferma partner “istituzionale” del Genoa CFC (Serie A) e investe su tutte le realtà liguri

Per la stagione 2024/2025 l’impegno di “LamiaLiguria” (brand per lo sviluppo promo-turistico del territorio ligure) sarà complessivamente di 1,53 milioni di euro (Iva inclusa), importo, si legge in una nota, già nella disponibilità dell’agenzia InLiguria chiamata a gestire l’intera operazione e la campagna adv. La parte più consistente è riservata al Genoa CFC al quale saranno destinati oltre 662mila euro (nel precedente campionato l’impegno fu invece di 580mila euro con visibilità anche sulla maglia di gioco nel ruolo di “second sponsor”).Quest’anno LamiaLiguria sarà soltanto “partner istituzionale” del club ligure.

Per le società in Serie B invece ci sono quasi 777mila euro suddivisi equamente tra UC Sampdoria (nella foto in primo piano una immagine di repertorio) e Spezia calckio (388mila a testa). Le squadre di Serie C avranno in dotazione meno di 100mila euro, quasi 49mila a testa per Virtus Entella e Sestri Levante.

Nella delibera si afferma che “le campagne promozionali” nelle precedenti stagioni calcistiche “si sono dimostrate efficaci strumenti di promozione della Liguria”. Anche quest’anno le società saranno invitate a proporre piani di sponsorizzazione che possano “massimizzare” il “volume di ritorno mediatico”. Tra le azioni previste – oltre al logo #lamialiguria su divise da gioco, biglietti, pullman, sito web e ogni altro possibile canale – ci sono eventi promozionali aperti al pubblico, messaggi su maxischermi, materiale pubblicato sui social, iniziative durante le partite. L’affidamento è avvenuta tecnicamente con una procedura negoziata (senza bando) attivata dall’agenzia InLiguria.