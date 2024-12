Eventi – La Kings League torna a Torino

Il 5 dicembre si terranno il sorteggio della Kings World Cup Nations e il Draft di Kings League Italy. Appuntamento alle ore 18:00 al Teatro Regio in Piazza Castello.

Il prossimo giovedì 5 dicembre il Teatro Regio di Torino ospiterà un altro importante appuntamento organizzato da Kings League.

Alle ore 18:00, infatti, inizierà lo show dal palco di uno dei più importanti ed eleganti teatri del panorama italiano ed europeo nel cuore della Città di Torino, affacciato su Piazza Castello, patrimonio dell’Umanità riconosciuto dall’Unesco, dopo il suo inserimento nella lista delle Residenze Sabaude.

L’evento – che sarà live in streaming su tutte le piattaforme Kings League e tradotto simultaneamente in italiano e in inglese – si articolerà in due momenti: nella prima parte verrà effettuato il sorteggio del calendario della Kings World Cup Nations, nuova competizione alla sua prima edizione che si terrà in Italia dall’1 al 12 gennaio e la cui finalissima si disputerà all’Allianz Stadium di Torino. I tagliandi sono in vendita attraverso il circuito TicketOne, qui il link.

Prima del sorteggio verranno svelate anche tutte le altre nazioni partecipanti, oltre a quelle già annunciate: scopriremo le sette squadre che andranno a completare il tabellone con Spagna, Messico, Marocco, Saudi Arabia, Argentina, Colombia, Giappone, Perù ed Italia.

Nella seconda parte, invece, andrà in scena il Draft della Kings League Italy: i dodici club italiani, rappresentati dai propri presidenti, andranno a comporre il roster delle proprie squadre selezionando dieci calciatori ciascuno. Ad accedere al Draft saranno i giocatori selezionati attraverso i Tryouts che si sono tenuti a Milano nel weekend del 9 e 10 novembre, e che verranno dunque distribuiti nelle varie squadre dopo attente valutazioni dei presidenti che si affidano ai propri staff tecnici per poter far le scelte migliori in vista dell’inizio della competizione.

L’ordine di scelta è stato determinato lo scorso sabato alla Milano Games Week attraverso un sorteggio puro. Secondo il ‘Draft pick order’ sorteggiato, i primi ad avere il diritto di scelta saranno i Punchers FC, che saranno seguiti, nell’ordine, da FC Zeta, Underdogs FC, Alpak FC, FC Caesar, Gear 7 FC, Circus FC, Zebras FC, Stallions, Boomers, Black Lotus FC e TRM FC.

Il Draft seguirà un formato “a serpentina”, ossia l’ordine verrà invertito nel secondo round, per ritornare a quello originale nel terzo e così via.

L’elenco dei calciatori che ha partecipato ai Tryouts è consultabile sul nostro sito.

La scelta del Teatro Regio rafforza ancora di più il legame solido tra Kings League, Regione Piemonte e la Città di Torino: il Presidente Alberto Cirio e il Sindaco Stefano Lo Russo – come già raccontato dal palco durante l’evento di presentazione dello scorso 18 novembre – credono fortemente in questo progetto innovativo che unisce il calcio all’entertainment, con l’obiettivo di offrire uno spettacolo dinamico e fruibile per tutte le tipologie di pubblico. E per tutte le tipologie di palcoscenico, da quello del Teatro Regio – regale, storico e simbolo dell’eleganza sabauda – a quello dell’Allianz Stadium, solito ad ospitare grandi eventi legati al mondo dello sport. (fonte: Kings League Italia)